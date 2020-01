Нападение на Болота Темирова. ОБСЕ напомнила: запугивать журналистов нельзя

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал в Twitter нападение на главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова.

Он выступил с осуждением инцидента и призвал власти тщательно расследовать это происшествие. «Запугивать журналистов нельзя», — подчеркнул Арлем Дезир.

I condemn yesterday’s attack on Bolot Temirov, Editor-in-Chief @factcheckK in #Kyrgyzstan. I welcome President Sooronbai Jeenbekov’s reaction and call on the authorities to investigate thoroughly this violent incident. No intimidation of journalists should be tolerated. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) January 10, 2020

Напомним, что 9 января трое неизвестных напали на главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания. Милиция продолжает поиск избивших его. Досудебное производство проводят сотрудники Первомайского РОВД. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Грабеж» УК КР. Расследование под личный контроль взял глава МВД Кашкар Джунушалиев.