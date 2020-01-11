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Общество

Нападение на Болота Темирова. ОБСЕ напомнила: запугивать журналистов нельзя

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал в Twitter нападение на главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова.

Он выступил с осуждением инцидента и призвал власти тщательно расследовать это происшествие. «Запугивать журналистов нельзя», — подчеркнул Арлем Дезир.

Напомним, что 9 января трое неизвестных напали на главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания. Милиция продолжает поиск избивших его. Досудебное производство проводят сотрудники Первомайского РОВД. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Грабеж» УК КР. Расследование под личный контроль взял глава МВД Кашкар Джунушалиев.
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