Нападение на Болота Темирова. ОБСЕ напомнила: запугивать журналистов нельзя

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал в Twitter нападение на главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова.
Он выступил с осуждением инцидента и призвал власти тщательно расследовать это происшествие. «Запугивать журналистов нельзя», — подчеркнул Арлем Дезир.
Напомним, что 9 января трое неизвестных напали на главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания. Милиция продолжает поиск избивших его. Досудебное производство проводят сотрудники Первомайского РОВД. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Грабеж» УК КР. Расследование под личный контроль взял глава МВД Кашкар Джунушалиев.