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Общество

Лесной кот стал животным 2020 года

Швейцарская организация защитников природы Pro Natura объявила европейского лесного кота (лат. Felis silvestris silvestris) животным 2020 года. Об этом сообщило издание National Geograhic Russia.

По его данным, такой шаг привлечет внимание к проблеме охраны фауны. Хищник будет «послом» диких лесов, символизируя эффективную защиту природы. Выбор объяснили историей вида: едва не исчезнув в Швейцарии полностью, сегодня лесной кот восстанавливает популяцию. Охраняемые от вырубки лесные массивы позволили ему вернуть среду обитания, найти подходящее пространство для охоты и воспроизводства потомства.

«Европейский лесной, или дикий кот вырастает до 45-80 сантиметров. Его рост обычно достигает 35 сантиметров, а масса — от 3 до 8 килограммов. Он ведет одиночный образ жизни на помеченной территории. Ученые ведут мониторинг состояния популяций европейского лесного кота, собирают биоматериал и проводят анализы, позволяющие следить за здоровьем животных», — говорится в сообщении.

Проблему исчезновения среды обитания в стране удалось решить, но остается еще одна угроза популяции дикого лесного кота — скрещивание с домашними кошками. 
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