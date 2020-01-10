17:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Посольство США в Кыргызстане осудило нападение на журналиста Болота Темирова

Посольство США в Кыргызстане выступило с заявлением по поводу нападения на главного редактора Factсheck.kg Болота Темирова.

Диппредставительство Соединенных Штатов осуждает факт и призывает к тщательному расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Средства массовой информации могут быть свободны только тогда, когда журналисты могут работать без запугиваний и угроз.

Посольство США в КР

«Мы присоединяемся к аппарату президента Сооронбая Жээнбекова, который осудил это нападение и призвал к оперативному расследованию. Проведение тщательного расследования и своевременное привлечение нападавших к ответственности имеют важное значение для обеспечения соблюдения Кыргызской Республикой своих демократических ценностей и продолжения традиции по защите свободной и открытой прессы», — говорится в заявлении.

Накануне в обеденное время трое неизвестных напали на главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания. 
Ссылка:
просмотров: 376
Версия для печати
Материалы по теме
Нападение на журналиста Болота Темирова. Факт зарегистрирован в ЕРПП
Тщательное расследование нападения на Болота Темирова призвал провести CPJ
Нападение на редактора Factcheck.kg. Омбудсмен требует тщательного расследования
Нападение на журналиста. У Болота Темирова выявили ушибы и сотрясение мозга
Искендер Матраимов прокомментировал нападение на журналиста Болота Темирова
Нападение на журналиста Болота Темирова. Дело взял под личный контроль глава МВД
Избиение редактора Factcheck.kg. Милиция начала поиски нападавших
Нападение на редактора Factcheck.kg — демонстративный акт устрашения
Независимый союз журналистов осуждает нападение на редактора Factcheck.kg
Момент нападения на журналиста Factcheck Болота Темирова попал на видео
Популярные новости
Пышный юбилей Аскара Акаева в&nbsp;Москве. Кто поехал поздравлять первого президента Пышный юбилей Аскара Акаева в Москве. Кто поехал поздравлять первого президента
&laquo;Кырк чоро&raquo; высказалось о&nbsp;гибели женщин после избиения «Кырк чоро» высказалось о гибели женщин после избиения
Охранник Алмазбека Атамбаева обвиняется в&nbsp;11&nbsp;особо тяжких преступлениях Охранник Алмазбека Атамбаева обвиняется в 11 особо тяжких преступлениях
В&nbsp;Бишкеке пьяный мужчина напал на&nbsp;врачей, которые спасали его больного ребенка В Бишкеке пьяный мужчина напал на врачей, которые спасали его больного ребенка
Бизнес
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
10 января, пятница
17:03
Розничные цены на уголь снизились в большинстве регионов Кыргызстана Розничные цены на уголь снизились в большинстве регионо...
16:43
Водителя Kloop вызвали на допрос в милицию по заявлению Матраимовых
16:31
Дело Садыра Жапарова. Экс-депутат выйдет на свободу в 2026 году
16:26
Сотрудника таможни задержали за злоупотребление должностным положением в Бишкеке
16:13
Крушение самолета в Алматы. Основная версия — обледенение лайнера