Посольство США в Кыргызстане осудило нападение на журналиста Болота Темирова

Посольство США в Кыргызстане выступило с заявлением по поводу нападения на главного редактора Factсheck.kg Болота Темирова.

Диппредставительство Соединенных Штатов осуждает факт и призывает к тщательному расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Средства массовой информации могут быть свободны только тогда, когда журналисты могут работать без запугиваний и угроз. Посольство США в КР

«Мы присоединяемся к аппарату президента Сооронбая Жээнбекова, который осудил это нападение и призвал к оперативному расследованию. Проведение тщательного расследования и своевременное привлечение нападавших к ответственности имеют важное значение для обеспечения соблюдения Кыргызской Республикой своих демократических ценностей и продолжения традиции по защите свободной и открытой прессы», — говорится в заявлении.

Накануне в обеденное время трое неизвестных напали на главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания.