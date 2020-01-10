Убийство Улана Салянова. Суд отказал в допросе Абдиля Сегизбаева

В Первомайском районном суде продолжается процесс по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана.

Представители пострадавшей стороны заявили ходатайство о вызове в суд на допрос экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева, которое поддержал прокурор, однако суд его отклонил.

Суд также не поддержал просьбу о допросе матери обвиняемого. Как отметили потерпевшие, за несколько месяцев до убийства она грозилась посадить Аиду Салянову.

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим.