В Бишкеке 12 января облачно, возможен слабый снег. Температура воздуха +5 градусов. День увеличился до 9 часов 17 минут.
Куда сходить
Культура
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет поэтическую фантазию «Евгений Онегин» и сказку «Пеппи Длинныйчулок»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на балет «Щелкунчик» и оперу для детей «Кошкин дом»;
- пройдут мастер-классы для детей и взрослых.
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Айбек Алтынбеков
Родился 12 января 1978 года в селе Кок-Тонду Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша.
Люди, которые меняли мир
Родился режиссер Болот Шамшиев
Родился 12 января 1941 года во Фрунзе. Советский и кыргызский кинорежиссер, сценарист, актер, мыслитель, народный артист Киргизской ССР, народный артист СССР.
Студентом успешно дебютировал в кино в качестве актера, сыграв главную роль Кемеля в фильме Ларисы Шепитько «Зной».
Режиссерским дебютом Болота Шамшиева стала картина «Выстрел на перевале Караш» (1968). Снял такие фильмы, как «Алые маки Иссык-Куля», «Карчыш» («Проклятие»), «Эхо любви», «Белый пароход», «Ранние журавли», «Волчья яма», «Восхождения на Фудзияму» и другие.
С 1964 по 1990 год — режиссер-постановщик киностудии «Кыргызфильм». В 1990-м создал и возглавил частную кинокомпанию «Салам-Алик» в Бишкеке. В 1998-1999 годах — директор Государственного агентства по туризму и спорту. В 1999-2000-х — Генеральный консул Кыргызстана в ОАЭ.
Депутат Верховного Совета Киргизской ССР (1989-1995).
В 2017 году на кыргызской Аллее славы установили плиты с отпечатками ладоней и ступней известных деятелей кинематографа, в том числе и Болота Шамшиева.
Умер 21 декабря 2019-го.
Родился поэт и композитор Рыспай Абдыкадыров
Родился 12 января 1941 года в селе Кызыл-Булак Ошской области. Заслуженный артист КР.
Является автором более 200 песен, ставших хитами, а сам композитор — любимым певцом всей республики.
Умер в 1994-м.
Возле Ошской областной филармонии, носящей имя композитора, установлен его памятник.
Родился профессор Сарбагыш Абдрахманов
Родился 12 января 1943 года в селе Темировка Иссык-Кульской области. Доктор физико-математических наук, профессор.
Крупный специалист в области физики и механики твердого тела.
Академик Международной академии наук, образования и индустрии (США, 1996), академик Инженерной академии Кыргызской Республики (1999), академик Международной инженерной академии (Россия, 2000).
В 2005-м включен в эксклюзивный список биографического центра Кембриджского университета в номинации «Ведущий преподаватель мира» с вручением памятной медали и сертификата.
За выдающиеся заслуги в образовательной системе Кыргызстана Сарбагышу Абдрахманову присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования КР». В 2014 году награжден медалью «Данк».
Опубликовал более ста научных работ, в том числе три монографии, пять учебников и учебно-методических пособий. Под его научным руководством подготовлена докторская и защищены шесть кандидатских диссертаций.
Умер 29 декабря 2017-го.
Умер композитор Мураталы Куренкеев
Родился 2 января 1860 года в селе Талды-Булак. Композитор, исполнитель на национальных инструментах (кыяке, комузе и чооре), народный артист Киргизской ССР.
Отец Мураталы Куренкеева всегда побеждал в соревнованиях комузистов, но однажды потерпел поражение. Для него это было мощным ударом, ведь семья Куренкеевых всегда славилась тем, что они выигрывали все конкурсы по пению. На помощь пришел юный 16-летний сын Мураталы, который защитил честь фамилии и нанес поражение своему сопернику. С тех пор Мураталы Куренкеева начали узнавать во всем округе.
В 1936-м он стал солистом государственной филармонии и участником первого оркестра кыргызских народных инструментов.
Композитор обогатил репертуар народной кыргызской музыки, создав около 80 собственных уникальных произведений.
Имя Мураталы Куренкеева присвоено Государственному музыкальному училищу и улице в Бишкеке. Там же в 1961 году открыт памятник композитору.
Умер государственный деятель Абдужапар Тагаев
Родился 31 марта 1953 года.
Начал трудовую деятельность инженером во Фрунзенской городской телефонной сети. Всю жизнь работал в области связи на ответственных и руководящих должностях. Был министром связи Кыргызстана в 1995-1996-х.
Правительство удостоило Абдужапара Тагаева звания «Заслуженный работник связи КР», а также наградило Почетной грамотой КР и памятной юбилейной медалью «Манас-1000».
Абдужапар Тагаев посвятил всю свою жизнь развитию связи в Кыргызстане.
Умер в 2017 году.