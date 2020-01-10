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Общество

Нападение на журналиста Болота Темирова. Факт зарегистрирован в ЕРПП

Факт нападения на главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова зарегистрирован в ЕРПП по статье «Грабеж» УК КР. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

Отмечается, что милиция продолжает поиск избивших журналиста. Досудебное производство проводят сотрудники Первомайского РОВД. Расследование под личный контроль взял глава МВД Кашкар Джунашалиев.

Болот Темиров сегодня рассказал 24.kg, что врачи диагностировали сотрясение мозга, ушибы, он должен пройти томографию.

«Я не стал ложиться в больницу, нахожусь дома. Состояние удовлетворительное. Сегодня еще пойду к стоматологу. При избиении мне повредили зуб», — сказал он.

Напомним, что накануне в обеденное время трое неизвестных напали на главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания. 
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