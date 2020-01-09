Искендер Матраимов прокомментировал нападение на журналиста Болота Темирова

Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов призвал правоохранительные органы принять оперативные меры по поиску нападавших на редактора Factcheck.kg Болота Темирова. Об этом он написал на странице в соцсети.

Искендер Матраимов отмечает, что использование силовых методов не только против журналистов, но и любого гражданина противозаконно.

«Пока неизвестно, связано ли нападение на Болота Темирова с его профессиональной деятельностью или были другие причины. Если из-за его работы, то это неправильно и противоречит демократическим принципам. Соответствующие органы должны принять оперативные меры, поймать и наказать нападавших», — заявил нардеп.

Он пожелал Болоту Темирову скорейшего выздоровления и возвращения к своей работе.

Напомним, что сегодня в обед трое неизвестных напали на главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания.