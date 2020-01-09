Нападение на журналиста Болота Темирова. Дело взял под личный контроль глава МВД

Дело о нападении на главного редактора интернет-ресурса Factcheck.kg Болота Темирова взято под личный контроль руководства МВД.

В пресс-службе ведомства отметили, что сегодня примерно в 12.45 поступил вызов на пульт «102» о том, что на пересечении бульвара Эркиндик и улицы Токтогула неизвестные напали на главного редактора Factcheck.kg Болота Темирова. «Применив физическую силу, они завладели мобильным телефоном. После чего скрылись в неизвестном направлении», — сообщает МВД.

«В настоящее время для раскрытия данного преступления и установления подозреваемых по данному делу сотрудниками ГУВД Бишкека проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия», — сказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ход досудебного производства взят под личный контроль руководства Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.

Напомним, что сегодня в обед трое неизвестных напали на главного редактора ресурса Factcheck.kg Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания.