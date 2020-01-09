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Общество

Патрульной милиции не хватает 144 сотрудника. На службу приглашают гражданских

Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД напоминает, что начался четвертый этап конкурса на замещение вакантных должностей в управление Патрульной службы милиции ГУВД Бишкека.

Как рассказали 24.kg в ведомстве, патрульной милиции не хватает еще 144 сотрудника. Свои силы может попробовать каждый кыргызстанец, подходящий под условия приема на службу. Объявлены следующие вакансии в старшем начальствующем составе:

1. Начальник организационно-инспекторского отдела — 1.
2. Старший инспектор-дежурный дежурной части — 1.
3. Старший инспектор отдела — 2.
4. Старший инспектор отдела цифровизированной связи — 1.
5. Старший инспектор пресс-службы (на правах группы) — 1.
6. Инспектор-дежурный для выезда на ДТП дежурной части — 1.
7. Инспектор отдела цифровизированной связи — 1.
8. Инспектор пресс-службы (на правах группы) — 1.
9. Старший инспектор туристического взвода 5-й роты полка — 5.

В патрульной милиции также открыты вакансии в младшем начальствующем составе:

1. Помощник дежурного дежурной части — 7.
2. Младший инспектор-комендант отдела МТО — 1.
3. Младший инспектор 1-й роты полка — 37.
4. Младший инспектор 2-й роты полка — 16.
5. Младший инспектор 3-й роты полка — 17.
6. Младший инспектор 4-й роты полка — 38.
7. Младший инспектор конного взвода полка — 16.

Документы на участие в конкурсе принимаются до 25 января 2020 года отделом кадров ГУОБДД МВД по адресу: 720002, Бишкек, улица Валиханова, 1а. За дополнительной информацией и разъяснениями по конкурсу обращаться по телефонам: +996312630253, +996312631275.

В конкурсе могут принять участие следующие лица:

  • мужчины и женщины, граждане Кыргызской Республики;
  • кандидаты из числа гражданской молодежи должны быть:

         — на рядовые должности — не моложе 19 и не старше 30 лет;
         — на офицерские должности — не моложе 21 года и не старше 35 лет.

  • лица из числа действующих сотрудников МВД, возрастные требования применяются в соответствии с действующим законодательством;
  • не имеющие судимости;
  • имеющие водительское удостоверение категории «В»;
  • мужчины, имеющие военный билет;
  • для подающих на офицерские должности — иметь высшее образование;
  • для подающих на рядовые должности — иметь образование не ниже среднего;
  • для подающих на должность начальника управления — иметь опыт работы в правоохранительных органах на руководящих должностях не менее трех лет;
  • мужчины ростом не ниже 170 сантиметров, женщины ростом не ниже 165 сантиметров;
  • кандидаты, принимавшие участие в первом конкурсе и не прошедшие отбор, могут участвовать во втором конкурсе на общих основаниях.
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