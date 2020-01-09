Пострадавшим пассажирам маршрутки оплатят медицинские расходы

Момент ДТП, когда маршрутка в Бишкеке снесла ограждение и врезалась в дерево возле торгового центра Vefa, попал на видео. Ролик опубликовали в телеграм-канале «Короче».

Как сообщили в мэрии Бишкека, водители микроавтобусов, занимающиеся перевозкой пассажиров, не выпускаются на линию без страхового полиса. У водителей маршрутки № 243 заключен договор со страховой компанией «АТН Полис», которая оплатит пассажирам маршрута, получившим травмы в результате ДТП, все медицинские расходы.

Напомним, накануне в Бишкеке водитель маршрутки врезался в ограждение, а потом в дерево. В результате аварии пострадали три человека. Двое из них — дети.