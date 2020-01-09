Больше 5 тысяч фактов насилия в семье зарегистрировано в Кыргызстане в 2019 году

В Кыргызстане за 2019 год зарегистрировано свыше 5 тысяч случаев семейного насилия. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что в это число входят факты физического, психологического, сексуального насилия. Органами внутренних дел выдано больше 5 тысяч охранных ордеров.

«По более чем 580 зарегистрированным фактам семейного насилия проводится досудебное производство. Проблемы семейного насилия и в целом насилия в отношении женщин являются наиболее актуальными. Необходимо признать, что работа в данном направлении сложная. С официальными жалобами обращаются не все потерпевшие. Очевидцы и свидетели таких фактов зачастую остаются в стороне», — отметили в МВД.

В милиции также сообщили, что ранее погибшие в результате домашнего насилия женщины из Баткенской и Нарынской областей до своей смерти к правоохранителям не обращались.

Напомним, что только в новогодние дни в Кыргызстане произошло две трагедии, когда в результате семейных ссор от жестокого избиения своими супругами погибли две женщины.