Новые категории виз появились для въезда в Кыргызстан

Правительство утвердило новую редакцию инструкции о порядке оформления виз для въезда в Кыргызстан. Она вступит в силу 15 января. Об этом сообщает МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, принятие новой инструкции облегчит условия и процедуры при оформлении разрешительных документов для граждан иностранных государств, поможет конкретизировать цель их поездки, исключит возможности для нелегальной трудовой деятельности, а также усовершенствует сам компонент «Электронная виза».

Предусмотрены новые категории виз, которые зависят от различных целей поездок. Для иностранцев вводится новая виза для горного туризма (Мounting tourism visa). Она будет оформляться иностранным туристам сразу на три месяца с возможностью многократного въезда.

Новые категории виз для въезда в страну и пребывания этнических кыргызов и бывших соотечественников: «Туугандар виза» (Relatives visa) — оформляется сроком до одного года для посещения родственников или воссоединения семьи. «Мекен виза» (Meken visa) — срок действия до одного года, оформляется на бесплатной основе этническим кыргызам, а также лицам, родившимся на территории Кыргызстана или КССР, для посещения или возвращения в КР с возможностью последующего получения статуса кайрылмана и вида на жительство. «Мейман виза» (Guest visa) — оформляется для частных поездок по приглашению граждан Кыргызской Республики, не связанных родственными отношениями между собой, в том числе в целях посещения друзей или получения медицинских услуг.

Можно получить долгосрочную визу на год и более по системе «Электронная виза», а также в представительствах Кыргызстана за рубежом.