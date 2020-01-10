Кого мы потеряли в 2019 году. Часть II

В 2019 году от нас ушли многие замечательные люди. Кто-то прожил длинную и очень яркую жизнь, кому-то выпало слишком мало, но все они без исключения были достойными, отдавали себя любимому делу, дарили радость людям, делились частичкой своей души. Они оставили свой след в кино, искусстве, драматургии, науке.

24.kg вспоминает тех, кто ушел от нас навсегда. Светлая память...

Алексей Булдаков

Фото из интернета. Артист Алексей Булдаков

3 апреля на 69-м году жизни в результате продолжительной болезни скончался российский актер театра и кино Алексей Булдаков.

Он окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени Антона Чехова в 1969-м, после семь лет служил в театрах Павлодара (Казахстан), Томска, Рязани (Россия). Работал в Карагандинском областном русском драматическом театре имени Константина Станиславского, в 1985-1993 годах был актером Театра-студии киностудии «Беларусьфильм».

Актер стал известен благодаря роли в фильме «Особенности национальной охоты». Он снимался в таких картинах, как «Ширли-мырли», «Особенности национальной рыбалки», «Участок», «Гитлер капут!», «Утомленные солнцем — 2: Предстояние».

В 2009-м Алексею Булдакову присвоили звание народного артиста России.

Георгий Данелия

Фото из интернета. Режиссер Георгий Данелия

В Москве в возрасте 88 лет после продолжительной болезни умер режиссер Георгий Данелия.

Он родился в Тифлисе 25 августа 1930-го, но через год его семья переехала в Москву. В 1950-х годах окончил Московский архитектурный институт, работал архитектором в Институте проектирования городов.

В 1959-м окончил Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме» в мастерской Михаила Калатозова, после которых начал работать в киностудии режиссером-постановщиком.

В 1960 году вышла дебютная картина Георгия Данелии «Сережа» по одноименной повести Веры Пановой. Фильму присудили Гран-при на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Большую популярность режиссеру принесли фильмы «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!».

Снимался в эпизодах своих картин. Автор или соавтор сценариев большинства своих фильмов, соавтор сценариев картин, снятых другими режиссерами.

Элина Быстрицкая

Фото из интернета. Актриса Элина Быстрицкая

26 апреля в Москве на 92-м году жизни умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая.

Она родилась 4 апреля 1928-го в Киеве. Дебютной работой в кино стала роль военного врача в фильме «В мирные дни» (1950), однако большую известность ей принесла роль Аксиньи в картине Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1957-1958).

Известна по ролям в фильмах «Неоконченная повесть», «Негасимое пламя», множеству ролей в Малом театре, в котором служила с 1958 года.

В 2006-м стала лауреатом премии правительства России в области культуры.

Евгений Крылатов

Фото из интернета. Композитор Евгений Крылатов

8 мая в Москве на 86-м году жизни умер автор музыки к «Приключениям Электроника» и «Трое из Простоквашино» Евгений Крылатов.

За свою карьеру он написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам. Среди них «Чародеи», «Гостья из будущего», «Умка», «Каникулы в Простоквашино».

Работал с Малым театром и Театром киноактера, сотрудничал с поэтами Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Леонидом Дербеневым, Ильей Резником, Юрием Энтиным и другими. Песни на музыку Евгения Крылатова исполняли Александр Градский, Лариса Долина, Сергей Захаров, Леонид Серебренников, Валентина Толкунова.

Жак Ширак

Фото из интернета. Экс-президент Франции Жак Ширак

26 сентября умер экс-президент Франции Жак Ширак. Политик страдал от подагры, в 2005 году он перенес инсульт, в 2013-м ему сделали операцию на почку.

Жак Ширак родился 29 ноября 1932-го. Президентом Франции был с 1995 по 2007 год.

Марк Захаров

Фото из интернета. Режиссер Марк Захаров

28 сентября в Москве в возрасте 86 лет скончался руководитель театра «Ленком», выдающийся российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров.

Он окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973 году стал главным режиссером Театра имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком»). Среди самых успешных работ режиссера — спектакли «В списках не значился», «Парень из нашего города», «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Ва-банк», «Женитьба», «Вишневый сад».

Многие ленты Марка Захарова вошли в золотой фонд кинематографа: «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».

Марк Захаров — автор и соавтор сценариев к фильмам «Звезда пленительного счастья», «Белое солнце пустыни», «Узник замка Иф».

Алексей Леонов

Фото из интернета. Летчик-космонавт Алексей Леонов

11 октября на 86-м году жизни скончался известный космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос.

Он окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960-м его зачислили в первый отряд советских космонавтов.

В марте 1965 года Алексей Леонов первым в мире вышел в открытый космос.

Выход длился 12 минут, а при возвращении Алексей Леонов столкнулся с нештатной ситуацией: его скафандр раздулся, так что пришлось стравливать давление и вопреки инструкции влезать в люк не ногами, а головой вперед. В конце 1960-х он готовился к облету Луны и высадке на нее. Если бы СССР выиграл «лунную гонку», он стал бы первым человеком на Луне.

В июне 1971 года Алексею Леонову предстояло войти в экипаж первой в мире орбитальной станции «Салют», но из-за болезни его коллеги Валерия Кубасова на станцию отправились дублеры — Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. При возвращении на Землю они погибли в результате разгерметизации спускаемого аппарата корабля «Союз-11». В июле 1975-го Алексей Леонов участвовал в знаменитом полете по программе «Союз — Аполлон» и первой стыковке космических кораблей СССР и США.

Юрий Лужков

Фото из интернета. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков

10 декабря на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.

В июне 1992-го Юрий Лужков стал вторым мэром Москвы после Гавриила Попова. Он руководил городом 18 лет. 28 сентября 2010 года его отправили в отставку «в связи с утратой доверия». Однако в 2016-м Владимир Путин наградил Юрия Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой «За активную общественную деятельность». В течение девяти лет (2001-2010) был сопредседателем Высшего совета партии «Единая Россия», из которой вышел сразу после отставки.

Родился Юрий Лужков в семье рабочего-плотника. Детство и юность провел в Конотопе (Украинская ССР) у бабушки. Окончив семилетку, вернулся в Москву. В 1958 году окончил Московский институт нефти и газа имени Ивана Губкина по специальности «инженер-механик». После работал в НИИ пластических масс имени Григория Петрова, а с 1963-го — в Министерстве химической промышленности СССР. В 1975 году стал депутатом Бабушкинского райсовета, два года спустя его избрали в Моссовет. С 1987 по 1990 год был депутатом Верховного Совета РСФСР.

Галина Волчек

Фото из интернета. Режиссер Галина Волчек

26 декабря на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР Галина Волчек.

Она родилась 19 декабря 1933-го в Москве в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.

В 1955 году Галина Волчек окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «Король Лир», «Осенний марафон», «Уникум» и другие.

В 1972-м она стала главным режиссером театра «Современник». С 1989 года занимала пост его художественного руководителя.