Драка возле супермаркета. Подозреваемым продлили срок содержания под стражей

Подозреваемым в жестоком избиении мужчин возле супермаркета продлили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

Уточняется, что Калысбек Сейитбеков и Жаныбек Бапышев будут находиться под стражей до 31 января. Такое решение принял Свердловский районный суд.

Напомним, что 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них несколько дней находился в коме.

Через несколько дней подозреваемые явились с повинной. Их задержали и водворили в СИЗО. В отношении сотрудников, отпустивших подозреваемых, возбудили уголовное дело, они находятся под домашним арестом. Позже ГКНБ задержал родственника обвиняемых. Он работал в ГУВД Чуйской области и забрал их с места происшествия.