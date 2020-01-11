В Бишкеке 11 января облачно. Температура воздуха +7 градусов. День увеличился до 9 часов 15 минут.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет комедию «Брак на грани»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на концерт « Vivat, оперетта!»;

Vivat, оперетта!»; пройдут мастер-классы для детей и взрослых. Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

Международный день «спасибо»

Психологи уверены, что слова благодарности — это «устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой.

Слова благодарности обладают магическими свойствами, с их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции — то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной.

Неспроста во многих туристических путеводителях и наставлениях туристам часто указывается: слово «спасибо», произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых.