В Бишкеке 11 января облачно. Температура воздуха +7 градусов. День увеличился до 9 часов 15 минут.
Куда сходить
Культура
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет комедию «Брак на грани»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на концерт «Vivat, оперетта!»;
- пройдут мастер-классы для детей и взрослых.
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
Памятные даты
Международный день «спасибо»
Психологи уверены, что слова благодарности — это «устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой.
Слова благодарности обладают магическими свойствами, с их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции — то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной.
Неспроста во многих туристических путеводителях и наставлениях туристам часто указывается: слово «спасибо», произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых.