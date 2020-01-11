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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 11 января облачно. Температура воздуха +7 градусов. День увеличился до 9 часов 15 минут.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет комедию «Брак на грани»;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на концерт «Vivat, оперетта!»;
  • пройдут мастер-классы для детей и взрослых.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

Международный день «спасибо»

Психологи уверены, что слова благодарности — это «устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой.

Слова благодарности обладают магическими свойствами, с их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции — то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной.

Неспроста во многих туристических путеводителях и наставлениях туристам часто указывается: слово «спасибо», произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых.
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