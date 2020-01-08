В прокат выходит кыргызский мотивационный фильм о тех, кто добился успеха

Завтра в прокат выходит кыргызский фильм «Город героев» режиссера Бакыта Асылбек уулу, основанный на реальных событиях. Об этом сообщил сайт Фонда развития кинематографа КР.

«Бектемир любит книги, его первый учитель верит, что он сможет стать великим ученым. Дилмурад влюблен в свою коллегу, которую нежно называет Родинкой, но случается война и он едет защищать родину. Мирлан и Дарья волей судьбы встречаются на вершине Сулайман горы и понимают, что вместе они могут изменить этот город», — говорится в описании.

Жанр: мелодрама, байопик, мотивационный фильм.

В ролях: Мээрим Атанаева, Нурсултан Аскаров, Максат Батырбеков, Эрден Акбиев, Умид Турсунов, Нураида Таирбек кызы.