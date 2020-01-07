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Общество

Снег в Бишкеке. 663 дворника вышли в Рождество на уборку улиц

Сегодня в Бишкеке выпал долгожданный снег. Муниципальное предприятие «Тазалык», несмотря на праздники, продолжает очистку столичных улиц, тротуаров, остановочных комплексов от снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сегодня с утра было привлечено 34 единицы спецтехники: 25 снегоуборочных машин, 5 мини-тракторов, 2 грузовика и 2 фронтальных погрузчика.

В дневную и ночную смены по Бишкеку работают 663 дворника, 117 грузчиков «Тазалыка», сотрудники ДЭО и команда из 100 человек по вывозу мусора и отходов.

В муниципалитете отметили, что подсыпка дорог и тротуаров солью будет продолжаться непрерывно.
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