В Кыргызстане произошло землетрясение силой 4 балла

На территории Кыргызстана 5 января произошло землетрясение силой в эпицентре 4 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, очаг землетрясения располагается в 17 километрах к северо-востоку от села Ачык-Суу, в 18 километрах к юго-востоку от села Жайылма, в 19 км к югу от села Кашка-Суу, в 25 км к юго-западу от села Сары-Могол, в 29 км к юго-востоку от села Кабык, в 30 км к юго-западу от села Кара-Кабак, в 32 км к юго-западу от села Талды-Суу, в 117 км к юго-западу от города Оша, в 173 км к юго-востоку от города Баткена.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селе Ачык-Суу — 3,5 балла, в селах Кашка-Суу, Кара-Кабак — 3 балла, в селе Кабык — 2,5 балла.