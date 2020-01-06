Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны

Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск и прекращение соглашения с коалицией по борьбе с «Исламским государством». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Отмечается, что с таким предложением выступил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди. По его мнению, прекращение присутствия иностранных войск на территории Ирака — «самое лучшее решение, несмотря на внутренние и внешние трудности».

Перед этим коалиция США приостановила обучение военных в Ираке. Вместе с тем в командовании подчеркнули, что остаются партнерами для борьбы с ИГ.

Напомним, 2 января Пентагон подтвердил, что США провели в окрестностях иракской столицы очередную воздушную атаку, жертвой которой стал один из самых влиятельных военных деятелей Ирана Касем Сулеймани — командующий спецподразделением «Аль-Кудс». Вместе с ним погибли еще десять человек, включая четырех офицеров спецподразделения, а также несколько высокопоставленных деятелей шиитского ополчения Ирака. Атака была проведена по приказу американского президента Дональда Трампа, который назвал Сулеймани «террористическим лидером».