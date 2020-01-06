11:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны

Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск и прекращение соглашения с коалицией по борьбе с «Исламским государством». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Отмечается, что с таким предложением выступил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди. По его мнению, прекращение присутствия иностранных войск на территории Ирака — «самое лучшее решение, несмотря на внутренние и внешние трудности».

Перед этим коалиция США приостановила обучение военных в Ираке. Вместе с тем в командовании подчеркнули, что остаются партнерами для борьбы с ИГ.

Напомним, 2 января Пентагон подтвердил, что США провели в окрестностях иракской столицы очередную воздушную атаку, жертвой которой стал один из самых влиятельных военных деятелей Ирана Касем Сулеймани — командующий спецподразделением «Аль-Кудс». Вместе с ним погибли еще десять человек, включая четырех офицеров спецподразделения, а также несколько высокопоставленных деятелей шиитского ополчения Ирака. Атака была проведена по приказу американского президента Дональда Трампа, который назвал Сулеймани «террористическим лидером».
Ссылка:
просмотров: 72
Версия для печати
Материалы по теме
США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада. Среди погибших иранский генерал
Правительство заплатит штраф $400 за каждого ребенка кыргызстанцев в Ираке
Кыргызстанку, приговоренную к смертной казни в Ираке, просят спасти
Бывшую «Мисс Ирак» пригрозили убить вслед за «Мисс Багдад»
Кыргызстанки в багдадской тюрьме. МИД направил ноты
Кыргызстанки в багдадской тюрьме. В МИД за помощью никто не обращался
Три кыргызстанки и их дети сидят в тюрьме Багдада. Кто поможет женам боевиков
Тажикстанда экстремизмдеги аялдардын ролу өсүүдө
Пентагон подсчитал, сколько боевиков ИГИЛ осталось в Сирии и Ираке
Боевики из Сирии и Ирака пытаются под видом беженцев проникнуть в страны СНГ
Популярные новости
Новый взгляд на&nbsp;традиции кыргызов от&nbsp;Диармуа Шерри из&nbsp;Ирландии Новый взгляд на традиции кыргызов от Диармуа Шерри из Ирландии
Дело Атамбаева. Имущество депутата Ирины Карамушкиной арестовано Дело Атамбаева. Имущество депутата Ирины Карамушкиной арестовано
Экс-глава Таможенной службы Адамкул Жунусов отпущен под подписку о&nbsp;невыезде Экс-глава Таможенной службы Адамкул Жунусов отпущен под подписку о невыезде
Сайты президента и&nbsp;правительства Кыргызстана перестали работать Сайты президента и правительства Кыргызстана перестали работать
Бизнес
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
6 января, понедельник
11:50
Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск...
11:34
В Кыргызстане произошло землетрясение силой 4 балла
11:13
В странах ЕАЭС начал действовать новый регламент на средства пожаротушения
11:11
В Бишкеке Патрульная милиция опять попала ДТП
10:50
В Бишкеке пьяный мужчина напал на врачей, которые спасали его больного ребенка