Милиция продолжает поиски родителей девочки, обнаруженной на улице в городе Ош

Милиция продолжает поиски родителей маленькой девочки, обнаруженной врачами скорой помощи на одной из улиц в Оше. Об этом сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

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По ее данным, девочка европейской внешности. Предположительно ребенку 2-3 года. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Уточняется, что никаких синяков, ссадин, ушибов на теле ребенка нет. Медики осмотрели ее и констатировали: девочка в хорошем физическом состоянии. Признаков недоедания, насилия не обнаружено.



В милиции добавили, что малышка находится в реабилитационном центре южной столицы. С ней работают воспитатели и детский психолог.