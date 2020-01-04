Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, получила титул главной звезды социальных сетей 2019 года. Итоги голосования жюри и пользователей интернета появились на портале Models.com

Фото Vogue

Согласно информации на сайте, самой влиятельной женщиной в Instagram и Twitter индустрия считает супермодель Беллу Хадид. Однако читатели ресурса отдали первое место ее коллеге, британской топ-модели и актрисе Наоми Кэмпбелл.

Второе место разделили популярная плюс-сайз-модель Эшли Грэм, за которую проголосовало жюри, и Белла Хадид.