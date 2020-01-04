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Общество

За сутки 352 человека обратились в инфекционную больницу

В Бишкеке наблюдается вспышка острой респираторной вирусной инфекции. За минувшие сутки 352 человека обратились в Республиканскую клиническую инфекционную больницу с ОРВИ. Об этом 24.kg сообщил главврач клиники Гульжигит Аалиев.

По его словам, из 75 госпитализированных 40 поступили с ОРВИ, в основном дети. «Все находятся в палатах. Подготовлены дополнительные койки. Проблем с медикаментами у нас нет», — отметил Гульжигит Аалиев. 

В РКИБ также увеличили число врачей в приемном отделении за счет внутренних резервов, привлекли ординаторов. Он добавил, что лечение проходят трое с пищевым отравлением и один с ботулизмом.  
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