00:45
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 8 января ночью снег. Температура воздуха ожидается +1 градус. День увеличился до 9 часов 12 минут.

Куда сходить

Культура

Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

Физик Жан Фуко доказал, что Земля вертится

из интернета
Фото из интернета. Маятник Фуко в наши дни

8 января 1851 года физик Жан Бернар Леон Фуко благодаря сконструированному им аппарату получил доказательство того, что Земля вертится. Он сконструировал прибор, состоящий из 5-килограммового шара из латуни, подвешенного к потолку на стальной проволоке длиной 2 метра.

Качнув шар, Жан Фуко наблюдал поворот плоскости качания его на несколько градусов, хотя никаких оснований для этого не было. Таким образом, физик сделал выводы, что наблюдается не что иное, как вращение Земли.

Люди, которые меняли мир

Убит спортсмен Раатбек Санатбаев

из интернета
Фото из интернета. Раатбек Санатбаев с олимпийским огнем

Родился 7 мая 1969 года в Оше. Борец греко-римского стиля, заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики.

В 1999-м стал чемпионом Азии и завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. Участник Олимпийских игр.

Двенадцатикратный победитель международных турниров Гран-при высшей категории.

Он признан лучшим борцом греко-римского стиля XX века в Кыргызской Республике.

За успехи в спорте награжден медалью «Данк», орденом Национального олимпийского комитета КР, многими международными и национальными премиями, Почетной грамотой КР, являлся лауреатом молодежной премии КР.

8 января 2006 года застрелен в Бишкеке.

Имя Раатбека Санатбаева присвоено средней школе № 9 и СДЮШОР Джалал-Абада. За вклад в развитие спорта Казахстана он имел звание заслуженного мастера спорта Казахстана и был награжден казахстанским орденом «Кайсар».

17 октября 2009-го на территории Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва в Джалал-Абаде на средства друзей спортсмена установлен памятник.
Ссылка:
просмотров: 88
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Новый взгляд на&nbsp;традиции кыргызов от&nbsp;Диармуа Шерри из&nbsp;Ирландии Новый взгляд на традиции кыргызов от Диармуа Шерри из Ирландии
Дело Атамбаева. Имущество депутата Ирины Карамушкиной арестовано Дело Атамбаева. Имущество депутата Ирины Карамушкиной арестовано
В&nbsp;Бишкеке пьяный мужчина напал на&nbsp;врачей, которые спасали его больного ребенка В Бишкеке пьяный мужчина напал на врачей, которые спасали его больного ребенка
Кого назвали главной звездой Instagram&nbsp;&mdash; 2019. Стали известны итоги жюри Кого назвали главной звездой Instagram — 2019. Стали известны итоги жюри
Бизнес
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
8 января, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
7 января, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 января: снег
19:55
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
16:52
Скандал в «Акнете». Стала известна дата начала суда над Кубаном Ажимудиновым
16:08
Жизнь без пластика. В Лейлекском районе открыли частный пункт сбора мусора
16:05
Снег в Бишкеке. 663 дворника вышли в Рождество на уборку улиц