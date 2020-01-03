Продажу электронных сигарет с фруктовыми ароматами запретили в США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запретило производство электронных сигарет с популярными среди подростков ароматами. Об этом сообщило агентство Regnum со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Запрет на производство и продажу картриджей для электронных сигарет с ароматами фруктов и мяты вступит в силу через 30 дней. В FDA отметили, что эти ароматы выбрали на основе социологического исследования, показавшего их популярность среди детей и подростков.
Эксперт FDA медик Стивен Хан отметил, что эти меры должны снизить популярность электронных сигарет среди молодежи. Он добавил, что ведомство может предпринять дополнительные шаги для решения проблемы.
«Мы будем и впредь вдумчиво и всесторонне использовать наш регулирующий орган для решения этого тревожного кризиса, который затрагивает детей, семьи и школы», — подчеркнул эксперт.
28 декабря 2019 года в США вступил в силу закон о запрете продажи табачных изделий, включая электронные сигареты, лицам моложе 21 года. Ранее продажа табачных изделий была разрешена лицам старше 18 лет.