Продажу электронных сигарет с фруктовыми ароматами запретили в США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запретило производство электронных сигарет с популярными среди подростков ароматами. Об этом сообщило агентство Regnum со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Запрет на производство и продажу картриджей для электронных сигарет с ароматами фруктов и мяты вступит в силу через 30 дней. В FDA отметили, что эти ароматы выбрали на основе социологического исследования, показавшего их популярность среди детей и подростков.

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Эксперт FDA медик Стивен Хан отметил, что эти меры должны снизить популярность электронных сигарет среди молодежи. Он добавил, что ведомство может предпринять дополнительные шаги для решения проблемы.

«Мы будем и впредь вдумчиво и всесторонне использовать наш регулирующий орган для решения этого тревожного кризиса, который затрагивает детей, семьи и школы», — подчеркнул эксперт.

28 декабря 2019 года в США вступил в силу закон о запрете продажи табачных изделий, включая электронные сигареты, лицам моложе 21 года. Ранее продажа табачных изделий была разрешена лицам старше 18 лет.