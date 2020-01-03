Дело о наградном оружии. Егора Скобеева отпустили под домашний арест

Бывшего заведующего сектором отдела по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Егора Скобеева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Читайте по теме Дело о наградном оружии. Егор Скобеев подписал соглашение о сотрудничестве

Уточняется, что Первомайский районный суд изменил ему меру пресечения после соглашения о сотрудничестве.

Егора Скобеева задержали в рамках уголовного дела, возбужденного Военной прокуратурой в отношении бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Ему предъявили обвинение в соучастии в коррупции. Суд избрал меру пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО ГКНБ.