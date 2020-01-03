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Общество

Дело о наградном оружии. Егора Скобеева отпустили под домашний арест

Бывшего заведующего сектором отдела по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Егора Скобеева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что Первомайский районный суд изменил ему меру пресечения после соглашения о сотрудничестве.

Егора Скобеева задержали в рамках уголовного дела, возбужденного Военной прокуратурой в отношении бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Ему предъявили обвинение в соучастии в коррупции. Суд избрал меру пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО ГКНБ.
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