Температурные рекорды. Самым холодным было 7 января 1969 года

Самым холодным в Бишкеке (Фрунзе) было 7 января 1969 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день, накануне Рождества, в столице стоял трескучий аномальный мороз — минус 30 градусов.

Самым теплым 7 января было в 1976 году. Тогда воздух прогрелся до +17 градусов.

Отметим, ресурс «Погода и климат» предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2019 год, а погодных аномалий — с 1925 года.

Норма среднемесячной температуры января для Бишкека составляет минус 2,7 градуса.

За время наблюдений самым теплым был январь 1976 года, когда средняя температура составила +1,6 градуса. Самым холодным — январь 1969 года. Тогда среднемесячная температура воздуха составила минус 12 градусов.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 7 января на большей части территории Кыргызстана временами возможен снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 метров. В Бишкеке также ожидается снег. Ночью столбик термометра опустится до 5-7 градусов мороза, а днем прогреется только до 1-3 градусов тепла.