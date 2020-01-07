09:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным было 7 января 1969 года

Самым холодным в Бишкеке (Фрунзе) было 7 января 1969 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день, накануне Рождества, в столице стоял трескучий аномальный мороз — минус 30 градусов.

Самым теплым 7 января было в 1976 году. Тогда воздух прогрелся до +17 градусов.

Отметим, ресурс «Погода и климат» предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2019 год, а погодных аномалий — с 1925 года.

Норма среднемесячной температуры января для Бишкека составляет минус 2,7 градуса.

За время наблюдений самым теплым был январь 1976 года, когда средняя температура составила +1,6 градуса. Самым холодным — январь 1969 года. Тогда среднемесячная температура воздуха составила минус 12 градусов.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 7 января на большей части территории Кыргызстана временами возможен снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 метров. В Бишкеке также ожидается снег. Ночью столбик термометра опустится до 5-7 градусов мороза, а днем прогреется только до 1-3 градусов тепла.
Ссылка:
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 6 января 1969 года
Температурные рекорды. Самым холодным было 5 января 1969 года
Температурные рекорды. Самым холодным было 4 января 1969 года
Температурные рекорды. Самым холодным было 3 января 1969 года
Температурные рекорды. Самым холодным было 2 января 1969 года
Температурные рекорды. Самым холодным было 1 января 1955 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 31 декабря 1968 года
Температурные рекорды. Самым теплым 10 ноября было в 1980 году
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 9 ноября 1992 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 8 ноября в 1943 году
Популярные новости
Новый взгляд на&nbsp;традиции кыргызов от&nbsp;Диармуа Шерри из&nbsp;Ирландии Новый взгляд на традиции кыргызов от Диармуа Шерри из Ирландии
Дело Атамбаева. Имущество депутата Ирины Карамушкиной арестовано Дело Атамбаева. Имущество депутата Ирины Карамушкиной арестовано
В&nbsp;Бишкеке пьяный мужчина напал на&nbsp;врачей, которые спасали его больного ребенка В Бишкеке пьяный мужчина напал на врачей, которые спасали его больного ребенка
Дело Адамкула Жунусова. Экс-глава таможни погасил часть ущерба государству Дело Адамкула Жунусова. Экс-глава таможни погасил часть ущерба государству
Бизнес
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
7 января, вторник
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным было 7 января 1969 года Температурные рекорды. Самым холодным было 7 января 196...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Рождеством!
6 января, понедельник
22:56
Ситуация на границе с Узбекистаном стабильная
21:15
Будьте внимательны: в WhatsApp обнаружен «новогодний вирус»
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 января: временами снег
19:49
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялся
19:13
Еще одна новогодняя семейная ссора, еще одна гибель женщины