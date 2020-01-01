Три тройни появились в Кыргызстане в новогоднюю ночь

За сутки в Кыргызстане родились три тройни: в Бишкеке, Оше и Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, всего за новогодние сутки в республике родился 261 ребенок: 133 мальчика и 128 девочек.

«Первыми родились в больнице Сузака (Джалал-Абадская область) девочка весом 3,78 килограмма и в Кара-Суйском районе Ошской области мальчик весом 3,29 килограмма», — отметили в Минздраве.

Самое большое количество родов произошло в ​Джалал-Абадской области, на свет появились 80 младенцев. В Бишкеке — 68 детей. Первым в новом году родился мальчик весом 3,425 килограмма. Он появился на свет в 00.20 в НЦОМиД.