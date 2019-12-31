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Общество

Грабеж матери Мирбека Атабекова. Подозреваемому изменили меру пресечения

Подозреваемому в грабеже матери певца Мирбека Атабекова изменили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что Октябрьский районный суд Бишкека отпустил мужчину под домашний арест.

Напомним, в мае неизвестные ограбили дом матери певца. Грабители украли $60 тысяч и золотые украшения. Спустя три месяца по подозрению в совершении этого преступления был задержан 24-летний Медет Бейшеков. Во время обыска у него в машине милиция якобы нашла вещественные доказательства. Однако адвокат заявила о подлоге вещдоков и примененных пытках
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