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Общество

В Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Кыргызстане отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, с 23 по 29 декабря заболеваемость выросла на 5,5 процента по сравнению с предыдущей неделей. 74 процента из заболевших — дети до 14 лет.

Тем не менее Министерство здравоохранения отмечает, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в республике стабильная, заболеваемость соответствует ожидаемому уровню.

В ведомстве добавили, что в связи с ростом ОРВИ и гриппа в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ), Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи и Национальном центре охраны материнства и детства отмечается перегруженность отделений.

«Для разгрузки детских стационаров на базе Чуйской областной объединенной больницы и ГДКБ СМП развернуты дополнительные койки для приема больных с ОРВИ и гриппом. По согласованию с заведующими кафедрами инфекционных болезней КГМА и КГМИиПК для усиления работы приемных отделений детских стационаров временно привлекаются клинические ординаторы второго года обучения», — отметили в Минздраве.

Во всех организациях здравоохранения усилены профилактические мероприятия.
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