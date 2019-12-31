Новые машины передали скорой помощи и детской молочной кухне Бишкека

Автопарки столичного центра экстренной медицинской помощи и детской молочной кухни пополнились на восемь машин.

На церемонии передачи вице-мэр Татьяна Кузнецова отметила, что муниципалитет уделяет большое внимание системе здравоохранения и каждый год старается приобретать новые машины, оборудование.

По ее словам, на покупку специальных автомобилей из городского бюджета потратили 10 миллионов сомов.

Новые шесть автомашин российского производства класса «А» на базе Lada, оснащенные необходимым лечебно-диагностическим оборудованием, будут распределены для педиатрических бригад скорой помощи, еще две спецмашины — для перевозки молочной продукции.

Татьяна Кузнецова добавила, что мэрия планирует ежегодно приобретать семь-восемь автомашин на средства городского бюджета. «Надеюсь, доведем до ста», — отметила она.