Даже в коридоре нет мест. Пациентка возмущается условиями инфекционки

В социальной сети Facebook пользователь Altysha Lv опубликовала пост о том, что в Республиканской инфекционной больнице нет мест даже в коридорах. Мало того, по ее словам, там идет ремонт.

Фото из социальной сети Facebook. Пациентка инфекционной больницы жалуется на условия пребывания

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«Вы представляете?! Зимой, 30 декабря идет ремонт. А летом они чем занимались? Пыль ужасная, дышать нечем. Но мы с ребенком лежим и дышим», — написала женщина.

Она отметила, что эта претензия не к руководству лечебного учреждения, а к власти в целом.

«Мои претензии не к отдельным докторам, а проклинание всей власти, которая не хочет и не умеет работать. Я требую, чтобы Минздрав всегда был готов на все 100 процентов к эпидемиям гриппа и ОРВИ», — заключила пользователь соцсети.