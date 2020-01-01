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Общество

В январе 2020 года будет теплее, чем обычно

Фото Владислава Ногая. Панорама зимнего Бишкека

Средняя месячная температура воздуха в январе ожидается на 1-3 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщили в агентстве по гидрометеорологии при МЧС.

В зоне земледелия Чуйской области средняя месячная температура воздуха составит −1...+1 градус, в предгорных районах и в Кеминской долине ожидается до −5 градусов. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от −5...0 до −12...−7, днем от −2...+3 до +6...+11 градусов.

В Таласской области средняя месячная температура составит −3...−1 градус. Ночью похолодает до −13...−8 градусов, днем воздух прогреется до +5...+10 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях средняя месячная температура воздуха составит 0...+2 тепла, в предгорных районах −2...0. Столбик термометра ночью опустится до −7, днем воздух прогреется до +11 градусов.

В Иссык-Кульской области средняя месячная температура составит −3...−1, по востоку Иссык-Кульской котловины −7...−5 градусов. Ночью будет −8...−3 градуса, в отдельные дни по востоку возможно понижение до −15 мороза, днем −4...+4 градуса.

В Нарынской области средняя месячная температура −14...−12. Ожидается понижение температуры до −25...−20 градусов ночью, днем до −17 градусов.

В Суусамырской долине будет ночью до −25 градусов, днем до −7.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы в Таласской, Чуйской и южных областях Кыргызстана.
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