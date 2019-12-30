В строительство двух школ в Чуйской области заложили капсулы

В Чуйской области Кыргызстана заложили капсулы в основание строительства двух школ. Об этом сообщили в Госстрое.

По ее данным, в селе Нижняя Ала-Арча построят новое учебное заведение, а в селе Новопавловка — дополнительный учебный корпус лицея № 1 имени Чингиза Айтматова.

Читайте по теме Дополнительные корпуса 15 школ построят к сентябрю 2020 года

Директор Госстроя Бактыбек Абдиев отметил, что закладка капсул свидетельствует о том, что государство ставит вопросы образования на первое место.

Строительство данных объектов финансируют из средств Единого депозитного счета для борьбы с коррупцией.

«Минфин выделил более 15 миллионов сомов на строительно-монтажные работы. Всего на строительство объектов предусмотрено около 140 миллионов сомов», — отметили в Госстрое.