Опасные продукты. 9 советов, как избежать отравления

В преддверии новогодних праздников все ринулись в магазины и на рынки за покупками к праздничному столу. Мелкая невнимательность при выборе консервированных, кондитерских и прочих продуктов в суете может привести к негативным последствиям. Республиканский центр укрепления здоровья поделился советами, как понять, что продукт не первой свежести, и что делать, если вы отравились.

1 Срок годности

Фото из интернета. Не забывайте проверять срок годности товара

При покупке продуктов врачи рекомендуют внимательно смотреть на срок годности. Традиционно мы закупаемся перед самыми праздниками, когда времени уже остается не так много. Торопясь и не рассматривая, что написано на упаковке, сроки годности, а также покупая с рук, рискуем не только впустую потратить деньги, но и поплатиться своим здоровьем.

2 Целостность упаковки

Фото из интернета. Упаковка должна быть цельной

Не стоит доверять мятым пачкам, упаковкам с нарушенной целостностью, ведь даже слегка вскрытые пачка или пакет могут отразиться на сроке годности, и отнюдь не в пользу потребителя.

3 Фрукты без вмятин Фрукты без вмятин

Фото из интернета. Фрукты выбирайте без вмятин

Фрукты должны выглядеть аппетитными, упругими, не стоит приобретать яблоки и мандарины с вмятинами, складками на кожуре.

4 Правила заморозки

Фото из интернета. Большие куски льда — признак неоднократной разморозки и заморозки продукта

Большая часть замороженной продукции, представленной в крупных магазинах, упакована в вакуумные пакеты. Обязательно прощупайте содержимое: наличие больших кусков льда является признаком неоднократной разморозки и заморозки товара — от его покупки стоит отказаться.

5 Глаза рыбы

Фото из интернета. Глаза рыбы — «зеркало» качества и свежести

Если вы столкнулись с выбором рыбы, в первую очередь обратите внимание на ее глаза. В данном случае они являются «зеркалом» качества и свежести. Наличие неприятного запаха может свидетельствовать о нарушении технологии хранения рыбы.

6 Упругое мясо

Фото из интернета. Мясо должно быть упругим

Охлажденное мясо, птица — правила выбора совсем несложные: надавите на мясо или птицу, она должна моментально восстанавливать свою форму. Чаще всего упругость связана с потерей жидкости, которая происходит, если мясо не первой свежести.

7 Красный цвет колбасы

Фото из интернета. Ярко красный цвет из-за искусственных консервантов и красителей

Многие любят конченую колбасу, но не знают, что наличие ярко красного оттенка свидетельствует об использовании большого количества искусственных консервантов и красителей, никакой пользы для человеческого организма не представляющей.

8 Идеальный срез

Фото из интернета. Срез сыра должен быть ровным

Сыры и масла — срез сыра должен быть идеально ровным, без каких-либо вмятин и надломов.

9 Химия в тортах

Фото из интернета. Торт из натуральных продуктов хранится всего 36 часов

Сладости и десерты с кричащими цветами глазури, кремы и помадки лучше оставьте на полке, поскольку химические компоненты могут вызвать аллергию, особенно у детей. Срок реализации тортов из натуральных ингредиентов — 36 часов.

В Республиканском центре укрепления здоровья также напоминают, что основными признаками отравления врачи называют тошноту, рвоту, холодный пот, озноб, судороги, внезапную вялость, жидкий стул, а также головную боль и головокружение.

«При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу. До приезда медиков нужно дать пострадавшему выпить не менее пяти литров теплой кипяченой воды и вызвать рвоту. Необходимо повторять процедуру, пока желудок полностью не очистится, то есть пока не начнет выходить чистая вода. Но эта процедура показана только взрослому, если пострадал ребенок, надо ждать приезда врача», — отмечают в центре.