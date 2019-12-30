Таксистов на праворульных машинах штрафовать не будут

Водителей, использующих автотранспортные средства с правосторонним расположением рулевого колеса для коммерческой перевозки пассажиров, багажа и грузов, штрафовать не будут. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года таксистов и перевозчиков на праворульных машинах начнут штрафовать.

«Правительство, учитывая социальную значимость использования автомобилей с правосторонним расположением руля для коммерческой перевозки пассажиров, багажа и грузов, поддерживает инициативу депутата парламента Алмазбека Эргешова», — говорится в сообщении.

Срок вступления в силу запрета решено отложить до 2025 года, пока парламент не определится с судьбой законопроекта. Аппарат правительства КР

«Учитывая позицию отдельных автовладельцев и депутатов Жогорку Кенеша КР, принято решение не штрафовать данную категорию автолюбителей с 1 января 2020 года», — уточнило ведомство.