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Общество

В новогоднюю ночь на площади Ала-Тоо будут дежурить две бригады скорой помощи

В новогоднюю ночь на центральной площади Ала-Тоо будут дежурить две бригады скорой помощи. Об этом 24.kg сообщил главный врач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

По его словам, центр уже перешел на усиленный режим работы.

«Стараемся обеспечить максимальный выход бригад на линии. Всего у нас их 38. Но наши врачи, к сожалению, тоже болеют, вчера было 37 бригад. Всеми медикаментами, медизделиями бригады обеспечены с запасом. На площади будут дежурить реанимационная и кардиобригады», — отметил он.

Искендер Шаяхметов обратился к бишкекчанам с просьбой не дотягивать до полуночи вызов экстренной помощи, если поднимается температура, а обращаться в ЦСМ.
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