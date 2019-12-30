Мэрия Бишкека выбрала лучшую компанию-перевозчика

Управление городского транспорта (УГТ) мэрии Бишкека подвело итоги работы общественного транспорта в столице. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, УГТ совместно с сотрудниками транспортной инспекции Министерства транспорта и дорог КР и ассоциации перевозчиков определили лучшую фирму, обслуживающую городские маршрутки.

«Лучших определить было нелегко, учитывали и выполнение плана выхода, и состояние микроавтобусов, и наличие жалоб горожан в СМИ и социальных сетях», — отметили в мэрии.

Лучшим перевозчиком года стала компания «Байзак Аска», обслуживающая маршруты № 148, 258, 248.

Напомним, что в Бишкеке работают 44 фирмы-перевозчики, которые курируют работу маршруток и автобусов по 144 маршрутам.

Учредителями компании «Байзак Аска» числятся Максим Калюжнов и Кубатбек Аскаров. Последний, по данным Минюста, является руководителем ОсОО.