В Бишкеке 4 января небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +7 градусов. День увеличился до 9 часов 7 минут.

Куда сходить

Культура Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказку «Веселый Роджер — 2, или Пиратский праздник — Новый год»;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок. Куда сходить сегодня и завтра, Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Султан Мамасадыков

Родился 4 января 1969 году в селе Ири-Суу Ошской области. Первый заместитель председателя Государственной таможенной службы КР.

Памятные даты

Всемирный день азбуки Брайля

4 января 2019 года впервые отмечен праздник, посвященный изобретению французского тифлопедагога Луи Брайля. Учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 17 декабря 2018 года.

В 1824 году Луи Брайль создает альтернативный использовавшемуся рельефно-линейному шрифту Гаюи вариант азбуки для слепых людей. В основе этой азбуки лежал тактильный рельефно-точечный шрифт. Он представлял собой систему кодирования букв и цифр при помощи определенных комбинаций выпуклых точек.

Шрифт, изобретенный Луи Брайлем, оказался очень удобен, несмотря на то что первая его оценка врачами была негативной. Изобретение получило широкое распространение по всему миру, оно используется в тифлопедагогике и в настоящее время.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Сатар Айтиев

Родился 4 января 1945 года во Фрунзе. Заслуженный художник Кыргызской Республики, член Союза художников КР.

Родившийся в семье большого художника Сатар Айтиев получил прекрасное образование как художник кино.

Работает преимущественно в станковой живописи, в жанрах портрета, тематической композиции, пейзажа, натюрморта. Пробовал себя в создании монументальной живописи, сделав смальтовую мозаику.

Фото www.art-initiatives.org. Мозаичное панно «Возрождение» в Бишкеке

Свое отношение к создаваемой на полотне теме художник передает через сложную, многокрасочную, иногда монохромную, пастозную живопись, тщательно проработанным сложным композиционным и колористическим построением.

Его картины красивы, портреты психологичны. Среди работ Сатара Айтиева — «Поэты. Посвящение», «Отец мой», «Портрет», «Песня», «Трио. Молодежь Киргизии», диптих «Апофеоз войны».

Умер акын Тоголок Молдо

Фото из интернета. Почтовая марка с изображением Тоголока Молдо

10 июня 1860 года в местности Куртка Нарынской области родился великий акын Тоголок Молдо (Байымбет Абдырахманов).

Слагать стихи и записывать их он начал с 14 лет.

Знаток фольклора Тоголок Молдо известен и как исполнитель эпоса «Манас». Впоследствии он записал вторую часть трилогии — «Семетей». Им записаны образцы вариантов кыргызских эпосов «Шырдакбек», «Джаныл-Мырза», «Мендирман».

Тоголок Молдо собрал большое количество различных преданий, легенд, пословиц, поговорок.

Умер 4 января 1942-го.

В Бишкеке установлен памятник Тоголоку Молдо. Его имя присвоено селам, школам, колхозам и совхозам, улицам городов КР. Портрет акына изображен на купюре 20 сомов.

Умер актер Александр Балбекин

Фото ГНРТД имени Ч.Айтматова. Александр Балбекин в спектакле «Дон Жуан»

Родился 1 октября 1943 года. Советский, кыргызский актер, режиссер, писатель, заслуженный артист Киргизской ССР (1990).

В 1973-2009 годы — актер и режиссер Государственного русского театра драмы имени Н.К.Крупской.

Член Союза писателей Кыргызстана, Международного союза писателей «Новый Современник».

Умер 4 января 2015-го.