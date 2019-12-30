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Общество

Хадж-2020. В ДУМК озвучили требования для женщин-паломников

Сегодня, 30 декабря, завершается регистрация паломников на хадж-2020. Об этом сообщает ДУМК.

Отмечается, что кандидаты пройдут регистрацию в областных, городских казыятах и районных хатибиятах. Они должны оплатить в банке $500 и 700 сомов. Кандидатов поставят в очередь.

В ДУМК отметили, что в 2020 году регистрация на хадж будет осуществляться только в электронном виде по ID-паспорту, а оплата производится «РСК Банке». Паломник должен встать на учет по месту жительства, и его загранпаспорт должен быть действителен до 31 января 2021 года. Для женщин необходим «махрам» (близкий родственник, за которого женщина не имеет права выходить замуж по причине их родства, но с которым имеет право оставаться наедине и отправляться в путешествие).

Замужние должны иметь свидетельство о браке, незамужние — свидетельство о рождении. Если женщина родилась в мае 1975 года, необходима копия свидетельства о рождении или о браке. Если родилась в июне — нужен оригинал документов.
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