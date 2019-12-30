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Общество

Природные аномалии. Открытие сезона на базе «Чункурчак» задерживается

«Открытие зимнего сезона в горнолыжном комплексе «Чункурчак» задерживается из-за малого количества снега», — заявил 24.kg его директор Александр Бредис.

Напомним, на прошлой неделе база заявила о предварительном открытии. Но поехавшие туда в выходные лыжники и сноубордисты покататься не смогли. Их развернули прямо со стоянки, сообщив, что сезон еще не начался.

«Посмотрите, какая природная аномалия в этом году. В декабре здесь был всего один снегопад. Обычно в конце декабря на склонах достаточно природного снега, плюс мы добавляем искусственный по мере необходимости. Но сейчас очень тепло, и нет возможности подготовить искусственный снег», — рассказал Александр Бредис.

Руководство базы отмечает, что открытие склонов состоится при первой возможности. Но для начала должно выпасть достаточно снега для безопасного и комфортного катания. База будет рада видеть лыжников и сноубордистов в январе 2020 года.
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