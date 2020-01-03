В Бишкеке 3 января облачно. Температура воздуха ожидается +6 градусов. День увеличился до 9 часов 6 минут.
В Кыргызстане сегодня выходной день.
Куда сходить
Культура
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Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказку «Белоснежка и семь гномов».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Жыргалбек Турускулов
Родился 3 января 1975 года в Нарынской области. Депутат Жогорку Кенеша, фракция «Республика — Ата-Журт».
Нурлан Дарданов
Родился 3 января 1975 года в селе Кызыл-Адыр Таласской области. Первый заместитель генерального прокурора КР.
Фархат Мусабеков
Родился 3 января 1994 года. Член национальной сборной КР по футболу (полузащитник).
Памятные даты
День рождения соломинки для коктейлей
3 января 1888 года американский предприниматель Марвин Стоун запатентовал свое изобретение. Он получил в Вашингтонском патентном бюро документы на изобретение бумажной соломинки для питья коктейлей и прочих жидкостей.
А уже в 1890-м их изготовление стало его основным бизнесом, причем в первое время соломинки для коктейлей делали вручную.
Люди, которые меняли мир
Родился полный кавалер ордена Славы Мстислав Иванов
Родился 3 января 1924 года в Костроме. В 1937-м родители Мстислава Иванова переехали в Среднюю Азию.
20 августа 1942 года он призван в ряды Красной Армии. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны II степени, Славы III, II степеней и указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946-го — орденом Славы I степени за разгром вражеского заслона под селом Загорска Быстрица и захват в плен 69 гитлеровцев.
В годы Великой Отечественной войны Мстислав Иванов считался одним из храбрейших разведчиков.
В Кыргызстане он жил и трудился более 60 лет. После войны стал профессиональным геологом.
Единственный в республике полный кавалер ордена Славы Мстислав Иванов в составе делегации КР принимал участие в торжествах по случаю 60-летия Победы в Москве.
Умер 25 апреля 2014 года.
Умер актер Орозбек Кутманалиев
Родился 10 мая 1932 года (по другим данным, 15 февраля 1933 года) в селе Шалта Чуйской области. Актер, акын-импровизатор.
Свою творческую деятельность начал актером в Республиканском театре кукол. В 1965-м перешел солистом в Киргосфилармонию имени Сатылганова. Позже стал режиссером радио в Госкомитете по телевидению и радиовещанию Киргизской ССР.
Орозбек Кутманалиев сыграл в таких картинах, как «Белый пароход», «Волчья яма», «Ранние журавли», «Эхо любви».
Умер 3 января 2005 года.