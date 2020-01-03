01:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 3 января облачно. Температура воздуха ожидается +6 градусов. День увеличился до 9 часов 6 минут.

В Кыргызстане сегодня выходной день.

Куда сходить

Культура

  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказку «Белоснежка и семь гномов».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Жыргалбек Турускулов

Родился 3 января 1975 года в Нарынской области. Депутат Жогорку Кенеша, фракция «Республика — Ата-Журт».

Нурлан Дарданов

Родился 3 января 1975 года в селе Кызыл-Адыр Таласской области. Первый заместитель генерального прокурора КР.

Фархат Мусабеков

Родился 3 января 1994 года. Член национальной сборной КР по футболу (полузащитник).

Памятные даты

День рождения соломинки для коктейлей

3 января 1888 года американский предприниматель Марвин Стоун запатентовал свое изобретение. Он получил в Вашингтонском патентном бюро документы на изобретение бумажной соломинки для питья коктейлей и прочих жидкостей.

А уже в 1890-м их изготовление стало его основным бизнесом, причем в первое время соломинки для коктейлей делали вручную.

Люди, которые меняли мир

Родился полный кавалер ордена Славы Мстислав Иванов

iremember.ru
Фото iremember.ru. Мстислав Иванов

Родился 3 января 1924 года в Костроме. В 1937-м родители Мстислава Иванова переехали в Среднюю Азию.

20 августа 1942 года он призван в ряды Красной Армии. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны II степени, Славы III, II степеней и указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946-го — орденом Славы I степени за разгром вражеского заслона под селом Загорска Быстрица и захват в плен 69 гитлеровцев.

В годы Великой Отечественной войны Мстислав Иванов считался одним из храбрейших разведчиков.

В Кыргызстане он жил и трудился более 60 лет. После войны стал профессиональным геологом.

Единственный в республике полный кавалер ордена Славы Мстислав Иванов в составе делегации КР принимал участие в торжествах по случаю 60-летия Победы в Москве.

Умер 25 апреля 2014 года.

Умер актер Орозбек Кутманалиев

из интернета
Фото из интернета. Орозбек Кутманалиев в фильме «Ошибка»

Родился 10 мая 1932 года (по другим данным, 15 февраля 1933 года) в селе Шалта Чуйской области. Актер, акын-импровизатор.

Свою творческую деятельность начал актером в Республиканском театре кукол. В 1965-м перешел солистом в Киргосфилармонию имени Сатылганова. Позже стал режиссером радио в Госкомитете по телевидению и радиовещанию Киргизской ССР.

Орозбек Кутманалиев сыграл в таких картинах, как «Белый пароход», «Волчья яма», «Ранние журавли», «Эхо любви».

Умер 3 января 2005 года.
Ссылка:
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Подарок для Раисы Атамбаевой. В&nbsp;Татарстане опровергают информацию СДПК Подарок для Раисы Атамбаевой. В Татарстане опровергают информацию СДПК
Президент Татарстана подарил Раисе Атамбаевой автомобиль с&nbsp;водителем Президент Татарстана подарил Раисе Атамбаевой автомобиль с водителем
В&nbsp;январе 2020 года будет теплее, чем обычно В январе 2020 года будет теплее, чем обычно
Скандал в&nbsp;&laquo;Ата Мекене&raquo;. Новый депутат Нурбек Сыдыгалиев опроверг слова лидера Скандал в «Ата Мекене». Новый депутат Нурбек Сыдыгалиев опроверг слова лидера
Бизнес
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
По&nbsp;итогам 2019 года &laquo;Керемет Банк&raquo; награжден медалью и&nbsp;благодарственным письмом По итогам 2019 года «Керемет Банк» награжден медалью и благодарственным письмом
3 января, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 января, четверг
21:33
Кошку-робота создала китайская компания
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 января: без осадков
20:37
Загрязнение воздуха. Высокий уровень наблюдается в 7-м микрорайоне
14:04
Вы истинный болельщик или равнодушны к спорту? Проверьте себя в тесте 24.kg
13:40
Домен оплачен. Сайты президента и правительства восстановили свою работу