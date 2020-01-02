00:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 2 января ясно. Температура воздуха ожидается +7 градусов. День увеличился до 9 часов 5 минут.

В Кыргызстане сегодня выходной день.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакль «Приключения Актана и Акылай» на двух языках;
  • Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева приглашает на представление «Карнавал животных»;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова — на спектакль «Лесной переполох».
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Алексей Чиналиев

Родился 2 января 1973 года. Почетный консул Кыргызстана в Краснодарском крае и Краснодаре.

Татьяна Ефименко

Родилась 2 января 1981 года. Заслуженный мастер спорта КР по легкой атлетике. Участвовала в трех Олимпиадах, неоднократная победительница и призер чемпионатов Азии, Азиатских игр.

Памятные даты

День научной фантастики

Этот неофициальный праздник существует с 2012 года. В качестве даты выбран день рождения одного из выдающихся писателей-фантастов XX века Айзека Азимова — 2 января.

Многие любители жанра поддержали инициативу и присоединились к празднованию.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Мураталы Куренкеев

Родился 2 января 1860 года в селе Талды-Булак. Композитор, исполнитель на национальных инструментах (кыяке, комузе и чооре), народный артист Киргизской ССР.

Отец Мураталы Куренкеева всегда побеждал в соревнованиях комузистов, но однажды потерпел поражение. Для него это был мощный удар, ведь семья Куренкеевых всегда славилась тем, что они выигрывали все конкурсы по пению. На помощь пришел юный 16-летний сын Мураталы, который защитил честь фамилии и нанес поражение своему сопернику. С тех пор Мураталы Куренкеева начали узнавать во всем округе.

В 1936-м он стал солистом государственной филармонии и участником первого оркестра кыргызских народных инструментов.

Композитор обогатил репертуар народной кыргызской музыки, создав около 80 собственных уникальных произведений.

Имя Мураталы Куренкеева присвоено Государственному музыкальному училищу и улице в Бишкеке. Там же в 1961 году открыт памятник музыканту.

Родился заслуженный деятель культуры Абилезим Ниязов

Родился 2 января 1929 года в селе Эпкин Чуйской области. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, основатель кыргызской школы дикторов, выдающийся диктор телерадио.

В 1964-м первым среди кыргызских дикторов удостоен «высшей категории», одним из первых — звания «Отличник телевидения и радио СССР». В 1979 году одним из первых также удостоен звания «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики». Награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд». Дважды награждался Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР.

Выдающиеся произведения кыргызской и мировой литературы, озвученные известным диктором, до сих пор хранятся в «Золотом фонде» кыргызского радио.

Умер 18 августа 2017-го.
Ссылка:
просмотров: 73
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Подарок для Раисы Атамбаевой. В&nbsp;Татарстане опровергают информацию СДПК Подарок для Раисы Атамбаевой. В Татарстане опровергают информацию СДПК
Президент Татарстана подарил Раисе Атамбаевой автомобиль с&nbsp;водителем Президент Татарстана подарил Раисе Атамбаевой автомобиль с водителем
Скандал в&nbsp;&laquo;Ата Мекене&raquo;. Новый депутат Нурбек Сыдыгалиев опроверг слова лидера Скандал в «Ата Мекене». Новый депутат Нурбек Сыдыгалиев опроверг слова лидера
Инцидент с&nbsp;прокурором Баткена. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; прокомментировали скандал Инцидент с прокурором Баткена. В аэропорту «Манас» прокомментировали скандал
Бизнес
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
По&nbsp;итогам 2019 года &laquo;Керемет Банк&raquo; награжден медалью и&nbsp;благодарственным письмом По итогам 2019 года «Керемет Банк» награжден медалью и благодарственным письмом
2 января, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 января, среда
21:46
В Ноокене убили милиционера
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 января: без осадков
20:14
Три тройни появились в Кыргызстане в новогоднюю ночь
20:08
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень повышен в три раза
13:09
2020-й — Год развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей