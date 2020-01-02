В Бишкеке 2 января ясно. Температура воздуха ожидается +7 градусов. День увеличился до 9 часов 5 минут.
В Кыргызстане сегодня выходной день.
Куда сходить
Культура
- Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакль «Приключения Актана и Акылай» на двух языках;
- Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева приглашает на представление «Карнавал животных»;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова — на спектакль «Лесной переполох».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Алексей Чиналиев
Родился 2 января 1973 года. Почетный консул Кыргызстана в Краснодарском крае и Краснодаре.
Татьяна Ефименко
Родилась 2 января 1981 года. Заслуженный мастер спорта КР по легкой атлетике. Участвовала в трех Олимпиадах, неоднократная победительница и призер чемпионатов Азии, Азиатских игр.
Памятные даты
День научной фантастики
Этот неофициальный праздник существует с 2012 года. В качестве даты выбран день рождения одного из выдающихся писателей-фантастов XX века Айзека Азимова — 2 января.
Многие любители жанра поддержали инициативу и присоединились к празднованию.
Люди, которые меняли мир
Родился композитор Мураталы Куренкеев
Родился 2 января 1860 года в селе Талды-Булак. Композитор, исполнитель на национальных инструментах (кыяке, комузе и чооре), народный артист Киргизской ССР.
Отец Мураталы Куренкеева всегда побеждал в соревнованиях комузистов, но однажды потерпел поражение. Для него это был мощный удар, ведь семья Куренкеевых всегда славилась тем, что они выигрывали все конкурсы по пению. На помощь пришел юный 16-летний сын Мураталы, который защитил честь фамилии и нанес поражение своему сопернику. С тех пор Мураталы Куренкеева начали узнавать во всем округе.
В 1936-м он стал солистом государственной филармонии и участником первого оркестра кыргызских народных инструментов.
Композитор обогатил репертуар народной кыргызской музыки, создав около 80 собственных уникальных произведений.
Имя Мураталы Куренкеева присвоено Государственному музыкальному училищу и улице в Бишкеке. Там же в 1961 году открыт памятник музыканту.
Родился заслуженный деятель культуры Абилезим Ниязов
Родился 2 января 1929 года в селе Эпкин Чуйской области. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, основатель кыргызской школы дикторов, выдающийся диктор телерадио.
В 1964-м первым среди кыргызских дикторов удостоен «высшей категории», одним из первых — звания «Отличник телевидения и радио СССР». В 1979 году одним из первых также удостоен звания «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики». Награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд». Дважды награждался Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР.
Выдающиеся произведения кыргызской и мировой литературы, озвученные известным диктором, до сих пор хранятся в «Золотом фонде» кыргызского радио.
Умер 18 августа 2017-го.