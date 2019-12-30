Инцидент с прокурором Баткена. В аэропорту «Манас» прокомментировали скандал

Заместитель директора Ошского филиала ОАО «Международный аэропорт «Манас» по производству Мирлан Нишанбаев прокомментировал заявление главы баткенского аэропорта Нургазы Жаныбекова.

По его словам, в период трудовой деятельности Жаныбекову дважды были наложены дисциплинарные взыскания в виде выговора в соответствии с требованиями Трудового кодекса КР и дисциплинарного устава работников гражданской авиации страны.

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«Инцидент с участием областного прокурора Баткенской области Абдибакыта Халмурзаева, который случился 24 октября этого года, не связан с уходом начальника аэропорта. То, что он связывает свое увольнение в своем видеообращении с этим инцидентом, не соответствует действительности», — сказал Мирлан Нишанбаев.

Он отметил, глава баткенского аэропорта «с первых дней работы выражал несогласие устоявшимся правилам, в связи с чем постоянно возникали конфликты с коллективом». «Как у руководителя у него отсутствуют такие качества, как умение выстраивать отношения и создавать команду, стратегическое мышление, лидерские задатки, умение подать себя и общаться. Не пользовался авторитетом и уважением коллег по работе. На сегодня Жаныбеков Н.А. представил собственноручно написанное заявление об увольнении по собственному желанию с занимаемой должности начальника аэропорта «Баткен» с 31 декабря 2019 года», — добавил Мирлан Нишанбаев.

Он также напомнил, что аэропорт «Баткен» соответствует статусу приписного (регионального). И заявление Жаныбекова не соответствует действительности. «В своем обращении Нургазы Жаныбеков вместо возможного реального анализа ситуации, сложившейся в коллективе, используя СМИ, распространяет ложные сведения, которые подрывают репутацию аэропорта», — сказал Мирлан Нишанбаев.

Напомним, глава аэропорта «Баткен» Нургазы Жаныбеков заявил о давлении со стороны директора Ошского филиала ОАО «Международный аэропорт «Манас» Талантбека Ысакова и принуждении к увольнению.