Футбольный центр построят в Сокулукском районе

Футбольный центр будет построен в Чуйской области. Об этом сообщила Федерация футбола Кыргызстана.

По ее данным, в ходе переговоров ФФ КР и Орокского айыл окмоту Сокулукского района достигнута договоренность о выделении земельного участка.

«Участок граничит с юго-западной частью города по улице Масалиева за жилмассивом «Арча-Бешик», — отметили в организации.

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Напомним, что Федерация футбола Кыргызстана просила муниципалитет столицы выделить земельный участок для строительства центра с комплексом спортивных сооружений. Федерация привлекает денежные средства на строительство — около $8-10 миллионов. Известно, что по линии ФИФА, АФК, зарубежных партнеров и спонсоров нашли $3,5 миллиона.

Столичная мэрия предлагала Федерации футбола рассмотреть варианты для возведения центра на базе стадиона «Трудовые резервы» или на других земельных участках, которые бы соответствовали градостроительным документам, Генеральному плану и Проекту детальной планировки.

Вопрос включили в повестку дня сессии городского кенеша. Однако за три дня стороны не пришли к консенсусу. В итоге фракция «Республика — Ата Журт» предложила выразить недоверие мэру Бишкека Азизу Суракматову. Но, так как сессию перенесли на 14 января, вопрос не стали рассматривать.

Лидер коалиции большинства Бишкекского городского кенеша Жумабек Салымбеков на своей странице в социальной сети Facebook поддержал позицию муниципалитета в вопросе выделения участка Федерации футбола КР под строительство футбольного центра в столице.