Не только футбол. Спортивные федерации просят у мэрии земельные участки

Не только Федерация футбола просит мэрию Бишкека выделить земельный участок. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава столичного муниципалитета Азиз Суракматов.

По его словам, у него на руках около 15 подобных заявлений.

Хоккей, борьба, настольный и большой теннис. Все федерации обращаются с просьбой о выделении земельных участков. Азиз Суракматов

«Сегодня эти вопросы прорабатываем, мы ко всем видам спорта должны подходить одинаково», — сказал он.

Градоначальник напомнил, что в 2003 году Федерации футбола выделили участок около 4 гектаров на улице Медерова. «Там находятся сооружения футбольной федерации», — отметил он.

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Азиз Суракматов добавил, что мэрия не отказывается работать с организацией в вопросе выделения участка под строительство футбольного центра.

«Мы говорим: давайте в рабочем порядке, без ультиматумов и давления, все вопросы рассмотрим», — заметил он.

Напомним, что Федерация футбола Кыргызстана просит муниципалитет столицы выделить земельный участок для строительства центра с комплексом спортивных сооружений. Федерация привлекает денежные средства на строительство — около $8-10 миллионов. Известно, что по линии ФИФА, АФК, зарубежных партнеров и спонсоров нашли $3,5 миллиона.

Столичная мэрия предлагала Федерации футбола рассмотреть варианты для возведения центра на базе стадиона «Трудовые резервы» или на других земельных участках, которые бы соответствовали градостроительным документам, Генеральному плану и Проекту детальной планировки.

Вопрос включили в повестку дня сессии городского кенеша. Однако за три дня стороны не пришли к консенсусу. В итоге фракция «Республика — Ата Журт» предложила выразить недоверие мэру Бишкека Азизу Суракматову. Но, так как сессию перенесли на 14 января, вопрос не стали рассматривать.

Лидер коалиции большинства Бишкекского городского кенеша Жумабек Салымбеков на своей странице в социальной сети Facebook поддержал позицию муниципалитета в вопросе выделения участка Федерации футбола КР под строительство футбольного центра в столице.

Сегодня вице-президент Федерации футбола Дастанбек Конокбаев сообщил, что центр могут построить в Чуйской области.