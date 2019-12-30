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Общество

Азиз Суракматов разъяснил позицию мэрии по строительству футбольного центра

Мэрия Бишкека не выступает против строительства в столице футбольного центра, но настаивает на соблюдении всех процедур. Об этом журналистам заявил мэр столицы Азиз Суракматов.

«У нас в городе много фанатов, болельщиков, футболистов. Такой центр нужен, необходим городу. В целом мэрия поддерживает занятия спортом. Мы рассматриваем данный вопрос, но в рамках закона»,  сказал он.

Азиз Суракматов напомнил, что в 2018 году введен мораторий на выделение земельных участков в Бишкеке.

«В течение года мэрия ни один участок частным структурам не выделила. Федерация футбола является частной структурой. Если выделим участок, то это будет нарушением закона»,  сказал он.

Мэр добавил, что вопрос хотели рассмотреть в установленном законодательством порядке путем изменения Генплана.

«В Генплане города сейчас не предусмотрено это спортивное сооружение. Чтобы его построить, необходимо изменить градостроительную документацию. Мы можем через правительство инициировать и внести изменения, но для этого нужно соблюсти процедуры. Думаю, мы будем вести переговоры с федерацией по этому вопросу,  сказал он.

Федерация футбола просит мэрию столицы выделить земельный участок для строительства центра с комплексом спортивных сооружений. Федерация привлекает денежные средства на строительство — около $8-10 миллионов. Известно, что по линии ФИФА, АФК, зарубежных партнеров и спонсоров нашли $3,5 миллиона.

Столичная мэрия предлагала Федерации футбола рассмотреть варианты для возведения центра на базе стадиона «Трудовые резервы» или на других земельных участках, которые бы соответствовали градостроительным документам, генеральному плану и Проекту детальной планировки.

Вопрос включили в повестку дня сессии городского кенеша. Но за три дня стороны не пришли к консенсусу. В итоге фракция «Республика — Ата-Журт» предложила выразить недоверие мэру Бишкека Азизу Суракматову. Но так как сессию перенесли на 14 января, вопрос не стали рассматривать.

Лидер коалиции большинства Бишкекского городского кенеша Жумабек Салымбеков поддержал позицию мэрии в вопросе выделения участка Федерации футбола КР под строительство футбольного центра в Бишкеке.

Сегодня вице-президент Федерации футбола Дастанбек Конокбаев сообщил, что центр может быть построен в Чуйской области.
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