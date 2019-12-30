Азиз Суракматов разъяснил позицию мэрии по строительству футбольного центра

Мэрия Бишкека не выступает против строительства в столице футбольного центра, но настаивает на соблюдении всех процедур. Об этом журналистам заявил мэр столицы Азиз Суракматов.

«У нас в городе много фанатов, болельщиков, футболистов. Такой центр нужен, необходим городу. В целом мэрия поддерживает занятия спортом. Мы рассматриваем данный вопрос, но в рамках закона», — сказал он.

Азиз Суракматов напомнил, что в 2018 году введен мораторий на выделение земельных участков в Бишкеке.

«В течение года мэрия ни один участок частным структурам не выделила. Федерация футбола является частной структурой. Если выделим участок, то это будет нарушением закона», — сказал он.

Мэр добавил, что вопрос хотели рассмотреть в установленном законодательством порядке путем изменения Генплана.

«В Генплане города сейчас не предусмотрено это спортивное сооружение. Чтобы его построить, необходимо изменить градостроительную документацию. Мы можем через правительство инициировать и внести изменения, но для этого нужно соблюсти процедуры. Думаю, мы будем вести переговоры с федерацией по этому вопросу, — сказал он.

Федерация футбола просит мэрию столицы выделить земельный участок для строительства центра с комплексом спортивных сооружений. Федерация привлекает денежные средства на строительство — около $8-10 миллионов. Известно, что по линии ФИФА, АФК, зарубежных партнеров и спонсоров нашли $3,5 миллиона.

Столичная мэрия предлагала Федерации футбола рассмотреть варианты для возведения центра на базе стадиона «Трудовые резервы» или на других земельных участках, которые бы соответствовали градостроительным документам, генеральному плану и Проекту детальной планировки.

Вопрос включили в повестку дня сессии городского кенеша. Но за три дня стороны не пришли к консенсусу. В итоге фракция «Республика — Ата-Журт» предложила выразить недоверие мэру Бишкека Азизу Суракматову. Но так как сессию перенесли на 14 января, вопрос не стали рассматривать.

Лидер коалиции большинства Бишкекского городского кенеша Жумабек Салымбеков поддержал позицию мэрии в вопросе выделения участка Федерации футбола КР под строительство футбольного центра в Бишкеке.

Сегодня вице-президент Федерации футбола Дастанбек Конокбаев сообщил, что центр может быть построен в Чуйской области.