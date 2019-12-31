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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 31 декабря облачно, временами снег. Температура воздуха +4 градуса. День увеличился до 9 часов 4 минут.

Куда сходить

Культура

  • во всех районах Бишкека проходят праздничные мероприятия; Подробнее
  • Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева представит новогоднюю шоу-программу;
  • по улицам Бишкека на велосипедах проедут Деды Морозы.
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

Канун Нового года

В Кыргызстане, как и во многих государствах, Новый год празднуют 1 января по григорианскому календарю.

Этот праздник пришел в страну после вхождения в состав Российской империи вместе с русскими переселенцами и получил развитие в советское время.

Сейчас Новый год является одним из самых отмечаемых в Кыргызстане праздников.

Детей поздравляют Аяз-ата и Аяз-кыз.

День работников Таможенной службы Кыргызской Республики

Праздник установлен в 2006 году в целях формирования и обеспечения преемственности традиций Таможенной службы КР.

Указом «Об образовании Государственной таможенной инспекции Республики Кыргызстан» Аскар Акаев положил начало таможенной политике и таможенному делу суверенного государства.

В свой профессиональный праздник все сотрудники Таможенной службы принимают поздравления от руководства и коллег, а особо отличившиеся в работе получают ведомственные награды и подарки.

Люди, которые меняли мир

Родилась актриса Алиман Джангорозова

из интернета
Фото из интернета. Кадр из фильма «Небо нашего детства»

Родилась 31 декабря 1914 года в селе Сары-Тологой. Народная артистка Киргизской ССР.

Актриса Кыргызского драматического театра, одновременно работала в организованном ею театре в Узгене. За 42 года сыграла более 160 театральных ролей.

В кино с 1961-го. Снялась в таких лентах, как «Девушка Тянь-Шаня», «Небо нашего детства», «Алые маки Иссык-Куля», «Красное яблоко, «Сколько живет тополь», «Потомок белого барса», «Джамиля», «Лунная радуга» и многих других.

Умерла 29 декабря 1993 года.

Родился профессор Алтай Борубаев

Родился 31 декабря 1950 года в селе Кара-Ой. Доктор физико-математических наук, профессор (1992), лауреат Госпремий КР в области науки и техники, академик НАН КР, заслуженный деятель науки КР.

Занимал пост первого заместителя министра образования КР.

Специалист в области геометрии и топологии. Почетный профессор МГУ имени Михаила Ломоносова и ряда других университетов.

По предложению группы ученых за вклад в развитие теории пространств Московская международная обсерватория присвоила имя «Алтай» одной из звезд в честь академика.

Опубликовано более ста научных работ, в том числе три монографии, четыре учебника и учебных пособия. Под руководством Алтая Борубаева защищены две докторские и десять кандидатских диссертаций.

Читает лекции и выступает с докладами на международных научных конференциях во всем мире.

В 2000-2005 годах был спикером Собрания народных представителей Жогорку Кенеша.
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