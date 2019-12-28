Год Крысы. Семь запрещенных блюд и напитков на новогоднем столе

Китайский гороскоп, в котором содержится вся восточная мудрость, гласит, что если во всем угождать символу наступающего года, то успех в предстоящие 12 месяцев обеспечен. Как не обидеть и не разгневать покровительницу 2020-го — Белую Металлическую Крысу?

24.kg собрало список семи блюд и напитков, которые нельзя ставить на новогодний стол.

1 Сыр

Фото из интернета. От некоторых сортов сыра придется отказаться

«Почему?» — удивленно спросите вы. Все мы с детства из мультсериала «Том и Джерри» знаем, что сыр — любимое лакомство грызунов. Однако не многим известно, что крысы не переносят резкого запаха. Поэтому некоторые сорта сыров, таких как камамбер, рокфор, пармезан, стоит исключить из праздничного меню.

2 Говядина

Фото из интернета. Стейки из телятины тоже под запретом

Отказаться придется и от говядины, приготовленной в любом виде. По восточному календарю Крыса и Бык считаются дружественными знаками.

3 Капуста

Фото из интернета. Крыса не любит квашеную капусту, соленые огурцы и помидоры

В целом грызуны любят похрустеть овощами. Но не крыса. Она не любит ни свежей, ни квашеной капусты. Отложите их на другой день. Другие соленья тоже нежелательны, особенно огурцы и помидоры. Хозяйке года они не по вкусу.

4 Манка

Фото из интернета. Даже в качестве ингредиента нельзя использовать манку

Из круп крыса не любит манку. Мало кто станет готовить манную кашу в качестве угощения на новогодний стол. Но добавлять ее в качестве ингредиента в блюда тоже запрещается.

5 Полуфабрикаты и фастфуд

Фото из интернета. Никакого фастфуда на новогоднем столе!

Привередливая Металлическая Крыса предпочитает лишь натуральные и свежие блюда. Никаких бургеров, картошки фри и чипсов на новогоднем столе не должно быть.

6 Специи, душистые травы

Фото из интернета. Резких запахов Крыса не переносит

Как уже указано выше, крысу отпугивают резкие запахи. Следовательно, стоит воздержаться от подачи блюд обильно заправленных специями и пряностями. По этой же причине не стоит добавлять в напитки и десерты душистые травы, корицу.

7 Алкоголь

Фото из интернета. Крепкие напитки из-за специфического запаха тоже под запретом

В черном списке праздничного меню и крепкие спиртные напитки. Да-да, от алкоголя тоже воздержитесь, если не хотите разозлить хозяйку года. Причина — специфический запах. Тем, кто вообще не может обойтись без крепкого напитка, рекомендуется ограничиться лишь качественным вином.