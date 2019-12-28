10:38
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Год Крысы. Семь запрещенных блюд и напитков на новогоднем столе

Китайский гороскоп, в котором содержится вся восточная мудрость, гласит, что если во всем угождать символу наступающего года, то успех в предстоящие 12 месяцев обеспечен. Как не обидеть и не разгневать покровительницу 2020-го — Белую Металлическую Крысу?

24.kg собрало список семи блюд и напитков, которые нельзя ставить на новогодний стол.

1
Сыр

из интернета
Фото из интернета. От некоторых сортов сыра придется отказаться

«Почему?» — удивленно спросите вы. Все мы с детства из мультсериала «Том и Джерри» знаем, что сыр — любимое лакомство грызунов. Однако не многим известно, что крысы не переносят резкого запаха. Поэтому некоторые сорта сыров, таких как камамбер, рокфор, пармезан, стоит исключить из праздничного меню.

2
Говядина

из интернета
Фото из интернета. Стейки из телятины тоже под запретом

Отказаться придется и от говядины, приготовленной в любом виде. По восточному календарю Крыса и Бык считаются дружественными знаками.

3
Капуста

из интернета
Фото из интернета. Крыса не любит квашеную капусту, соленые огурцы и помидоры

В целом грызуны любят похрустеть овощами. Но не крыса. Она не любит ни свежей, ни квашеной капусты. Отложите их на другой день. Другие соленья тоже нежелательны, особенно огурцы и помидоры. Хозяйке года они не по вкусу.

4
Манка

из интернета
Фото из интернета. Даже в качестве ингредиента нельзя использовать манку

Из круп крыса не любит манку. Мало кто станет готовить манную кашу в качестве угощения на новогодний стол. Но добавлять ее в качестве ингредиента в блюда тоже запрещается.

5
Полуфабрикаты и фастфуд

из интернета
Фото из интернета. Никакого фастфуда на новогоднем столе!

Привередливая Металлическая Крыса предпочитает лишь натуральные и свежие блюда. Никаких бургеров, картошки фри и чипсов на новогоднем столе не должно быть.

6
Специи, душистые травы

из интернета
Фото из интернета. Резких запахов Крыса не переносит

Как уже указано выше, крысу отпугивают резкие запахи. Следовательно, стоит воздержаться от подачи блюд обильно заправленных специями и пряностями. По этой же причине не стоит добавлять в напитки и десерты душистые травы, корицу.

7
Алкоголь

из интернета
Фото из интернета. Крепкие напитки из-за специфического запаха тоже под запретом

В черном списке праздничного меню и крепкие спиртные напитки. Да-да, от алкоголя тоже воздержитесь, если не хотите разозлить хозяйку года. Причина  специфический запах. Тем, кто вообще не может обойтись без крепкого напитка, рекомендуется ограничиться лишь качественным вином.
Ссылка:
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 683 тысячи 651 сом потратит мэрия Бишкека на новогодний фейерверк
Сказку о добре и зле посмотрели маленькие бишкекчане и мэр столицы
Новогодние каникулы. Где покататься на коньках в Бишкеке и сколько это стоит
The Guardian опубликовала фото новогодней площади Ала-Тоо
Новогодние праздники. Что приготовила горожанам мэрия Бишкека
На президентской елке дети подарили Сооронбаю Жээнбекову робота
Новый год на пороге. Как украсить квартиру подручными средствами
В Бишкеке в новогоднюю ночь перекроют площадь Ала-Тоо
Готовимся к праздникам. Сколько денег придется потратить на украшение дома
Как выглядят семь известных городов мира перед Новым годом и Рождеством
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова В Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова
Водитель не&nbsp;выпустил ребенка из&nbsp;автобуса. В&nbsp;деле появились новые подробности Водитель не выпустил ребенка из автобуса. В деле появились новые подробности
Сына руководителя аппарата Жогорку Кенеша просят вернуть долг. Не&nbsp;отдает Сына руководителя аппарата Жогорку Кенеша просят вернуть долг. Не отдает
Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газовый котел в&nbsp;РАССРОЧКУ и&nbsp;газ в&nbsp;ПОДАРОК «Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
Финал сериала &laquo;Темные начала&raquo; в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Финал сериала «Темные начала» в приложении Amediateka от MegaCom
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать выпускникам детских домов «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов
Простые решения: как отправлять показания газа с&nbsp;помощью &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Простые решения: как отправлять показания газа с помощью «ЭЛСОМ»
28 декабря, суббота
10:30
Год Крысы. Семь запрещенных блюд и напитков на новогоднем столе Год Крысы. Семь запрещенных блюд и напитков на новогодн...
10:04
В Бишкеке пройдет выставка ледовых скульптур «Хрупкая красота»
09:51
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В седьмом микрорайоне уровень не повышен
09:30
В правительстве сообщили, когда в Кыргызстан поставят линейный ускоритель
09:14
Дело осужденной, содержащейся без приговора, потеряли в прокуратуре