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Общество

Крушение самолета в Казахстане. Хирург Сабырбек Джумабеков вылетел в Алматы

Глава Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Джумабеков вылетел в Алматы, чтобы провести операции пострадавшим во время крушения самолета.

По его словам, к нему обратились за помощью родственники пострадавших, коллеги, руководители клиники.

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«Мы сейчас в самолете. Прибудем на место и сразу поедем оперировать. Вместе со мной едет моя команда: реаниматолог и три травматолога-ортопеда», — сказал Сабырбек Джумабеков.

Напомним, сегодня утром самолет Bek Air с 93 пассажирами и 5 членами экипажа вылетел из Алматы и сразу пропал с радаров. По последним данным, число погибших при крушении лайнера достигло 15 человек, в МВД сообщают о гибели 12 человек.

Среди пострадавших есть кыргызстанец. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
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