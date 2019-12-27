В Кыргызстане цена на уголь продолжает снижаться

В Кыргызстане продолжает снижаться цена на уголь. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

По его данным, средние розничные цены по состоянию на 26 декабря снизились по сравнению с ноябрьской ценой на 188,29 сома за тонну, или на 4 процента. При этом в отдельных населенных пунктах цены на уголь оставались без изменений.

На 26 декабря наиболее высокая стоимость зафиксирована в Ноокате (7 тысяч 469,48 сома за тонну), Баткене (7 тысяч 468,01 сома за тонну) и Исфане (6 тысяч 340,35 сома за тонну).

Минимальные розничные цены, как и в предыдущие периоды, наблюдались в Балыкчи (3 тысячи 694,59 сома за тонну), Нарыне (3 тысячи 500 сомов за тонну) и селе Чаеке (2 тысячи 500 сомов за тонну).

Анализ средних потребительских цен на твердое топливо провели в 18 населенных пунктах республики.