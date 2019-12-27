22:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане цена на уголь продолжает снижаться

В Кыргызстане продолжает снижаться цена на уголь. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

По его данным, средние розничные цены по состоянию на 26 декабря снизились по сравнению с ноябрьской ценой на 188,29 сома за тонну, или на 4 процента. При этом в отдельных населенных пунктах цены на уголь оставались без изменений.

На 26 декабря наиболее высокая стоимость зафиксирована в Ноокате (7 тысяч 469,48 сома за тонну), Баткене (7 тысяч 468,01 сома за тонну) и Исфане (6 тысяч 340,35 сома за тонну).

Минимальные розничные цены, как и в предыдущие периоды, наблюдались в Балыкчи (3 тысячи 694,59 сома за тонну), Нарыне (3 тысячи 500 сомов за тонну) и селе Чаеке (2 тысячи 500 сомов за тонну).

Анализ средних потребительских цен на твердое топливо провели в 18 населенных пунктах республики.
Ссылка:
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Цены на уголь. За неделю стоимость тонны упала на 156,37 сома
Цены на уголь. За две недели стоимость упала на 107 сомов за тонну
Блоки и 15 тысяч сомов зарплата. Как живут шахтеры на Кара-Кече
Черное золото. Сколько угля добывают на Кара-Кече
Цифра дня. В ноябре уголь в Кыргызстане подорожал на 196,24 сома
Отопительный сезон. Скачка цен на уголь не зафиксировано
Шесть человек погибли в шахтах в двух городах Баткенской области
Уголь для ТЭЦ Бишкека. «КонтактУглеПром» — реинкарнация «Рассвет компани»
На ТЭЦ Бишкека завезли 5,3 тысячи тонн казахского угля
Уголь Турука. Месторождение досталось компании, созданной всего месяц назад
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова В Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова
Водитель не&nbsp;выпустил ребенка из&nbsp;автобуса. В&nbsp;деле появились новые подробности Водитель не выпустил ребенка из автобуса. В деле появились новые подробности
Сына руководителя аппарата Жогорку Кенеша просят вернуть долг. Не&nbsp;отдает Сына руководителя аппарата Жогорку Кенеша просят вернуть долг. Не отдает
Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газовый котел в&nbsp;РАССРОЧКУ и&nbsp;газ в&nbsp;ПОДАРОК «Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
Финал сериала &laquo;Темные начала&raquo; в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Финал сериала «Темные начала» в приложении Amediateka от MegaCom
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать выпускникам детских домов «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов
Простые решения: как отправлять показания газа с&nbsp;помощью &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Простые решения: как отправлять показания газа с помощью «ЭЛСОМ»
27 декабря, пятница
22:16
В соцсети появилось видео, как американская противотанковая ракета атакует Т-62 В соцсети появилось видео, как американская противотанк...
21:47
В Кыргызстане цена на уголь продолжает снижаться
21:26
WhatsApp отказался от введения самоуничтожающихся сообщений
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 декабря: днем будет тепло
20:44
Обвинение в попытке захвата власти предъявлено депутатам и членам СДПК